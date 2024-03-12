上海掀展會熱 經濟活力回來了

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
會展業被視為經濟發展的「晴雨表」。圖為中國國家會展中心（上海）去年舉行第六屆中國國際進口博覽會上，食品及農產品展區的人潮。（中新社）
會展業被視為經濟發展的「晴雨表」。圖為中國國家會展中心（上海）去年舉行第六屆中國國際進口博覽會上，食品及農產品展區的人潮。（中新社）

上海開春掀起「展會熱」。據不完全統計，上海3月大小規模展會超80場，涉及各類行業和主題。在「展會活動較多」等因素疊加效應的帶動下，3月8日上海地鐵時隔五年後再次刷新客流紀錄，達到1339.7萬人次（不含磁浮線）。

中新社報導，會展業被視為經濟發展的「晴雨表」，「展會熱」折射經濟活力。事實上，自2023年以來，上海會展市場逐步回暖。據上海市會展行業協會統計，去年上海共舉辦各類展覽活動681個，舉辦總面積1732.67萬平方米，辦展面積已恢復至歷史最高的2019年近九成水平。

在最新的展會會場，一大批中小企業在各類展會中首發首秀新品，同時受前些年線下展會停擺的影響，不少企業投身電商，如今重新恢復「面對面做生意」，以及新技術迭代升級、加速賦能，愈來愈多企業在電商與線下交易並駕齊驅中找到新商機，共享中國大市場。

伴隨中國經濟的發展、居民生活水平的提高以及消費潛力的不斷釋放，愈來愈多中小企業挑選「全球好物」，讓中國消費者足不出戶就能買到優質商品。 　　

「線下展會可以幫助我們多一個渠道掘金海外市場」。芙邁（上海）環保科技有限公司創始人伍湘君表示，她們不僅賣產品，也在推廣低碳環保理念，「去年底，我們開始試水跨境電商，就接到來自泰國、日本、新加坡的訂單。這兩天我們在上海參展，又接到來自德國、美國的訂單，讓我們對今年市場行情很有信心」。

創新設計是一些日用百貨類製造商的短板，來自山西的一家日用陶瓷生產企業業務經理安玉珂說，「產品同質化競爭激烈，我們迫切希望獲得更多的原創圖案授權，創新產品款式」。他專程來滬逛展，沒想到有了新收穫。他了解到一家消費品創意數智平台能為他們分析提煉市場趨勢，並整合海量設計師，利用AI生成個性化概念稿，還能提供IP授權方案。安玉珂立馬決定合作。

打造會展經濟新增長點，「上海市推動會展經濟高質量發展 打造國際會展之都三年行動方案（2023-2025年）」提出，到2025年，上海會展配置全球資源能力進一步提升，上海會展的全球影響力和國際競爭力進一步增強，市場機制更加成熟、會展企業更有活力、品牌會展更加集聚，國際會展之都全面建成。

上海 電商

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