談外貿形勢 陸海關總署：初步判斷上半年能保持增長

大陸海關總署署長俞建華11日在十四屆全國人大二次會議第三場「部長通道」上表示，大陸外貿開局良好，初步判斷今年上半年可以保持增長。

俞建華於2001年加入大陸商務部工作，直至2022年5月任海關總署署長。據上觀新聞報導，這也是他首次亮相人大會議的部長通道。

俞建華表示，大陸進出口不論從規模與質量上來看不斷提升。包括今年前兩個月規模相較上一個歷史高點的2022年同期增加人民幣4,300億元，不論人民幣還是美元計價都有增長；而對一帶一路國家進出口增長9%，中間品出口增長8%，代表質量仍在提升。

俞建華指出，海關監測的先導指標顯示，今年前兩個月，海關報關單量增加一成多，進出境的交通運輸工具增長的幅度更大等，顯示有利因素正在積聚，雖然外貿開局良好，但形勢複雜嚴峻，要實現目標仍需做出艱苦努力。

對於往後工作，俞建華稱，海關打算從兩個方面發力：一是實施好去年海關推出的優化營商環境16條措施，並根據今年的新情況新要求，推出更多有針對性的便利化措施，包括擴大跨境電商退貨的試點範圍等。

二是進一步發揮國際貿易單一窗口作用，集外貿、物流、金融等多種功能，打造一體化綜合服務平台，繼續發揮好海關關長送政策上門的長效機制，多聽企業的意見呼聲訴求，堅持問題導向，更有針對性地開展工作。

在智慧海關工作上，俞建華表示，智慧海關最終目標就是變海關的「四處撒網」為「精準出擊」，變「大海撈針」為「甕中捉鱉」。他舉例指出，海關通過大數據模型，繪製了3,000多幅甲蟲、蜈蚣等「異寵」圖片，構建3D仿真數據庫，並研發應用智慧審圖技術，讓機器自動地識別這些「異寵」，進而提升海關查獲率，去年就查獲4.4萬隻「異寵」。

對於大陸外貿形勢，大陸商務部長王文濤6日在人大會議組織的經濟主題記者會上坦言，今年外貿形勢在外需下滑壓力大、地緣衝突與全球超級大選年等外溢因素下，仍處於十分嚴峻的形勢。

王文濤也預判3月外貿數據在去年3月高基數效應下，可能會有一些回落。而去年「新三樣」（電動車、鋰電池與太陽能電池）出口是增長30%，客觀地按一般的經濟規律講，要在30%的基礎上保持快速發展，恐怕難度較大，預判可能是穩步發展的態勢。