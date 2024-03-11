傳大陸監管機構要求銀行加強融資 萬科不予置評

兩名知情人士透露，大陸監管機構近期與金融機構洽談如何給予房地產企業萬科支持，要求大型銀行加大對萬科的融資支持，也要求私募債券持有人商討延長萬科的還債期限。

路透11日引述知情人士稱，金融機構被要求儘快推進對萬科的融資支持，大陸國務院負責統籌支持萬科的工作。

由於事態敏感，知情人士不願公開身分，他們未說明大陸監管機構何時對金融機構提出給予萬科幫助的要求。

其中一名知情人士說，大陸監管機構提出要求，包括銀行要保障萬科的融資，保險業者要延長萬科私募債券的還債期限，（所有相關人士）要保證公募債券獲得償還。

對此，萬科拒絕置評。中國國家金融監督管理總局和國務院新聞辦公室均未回復置評請求。

近期有報導指出，被市場認為財務狀況良好的萬科，向私募債權方泰康保險、太平保險以及新華保險都提出了債務展期要求。投資者因此擔心萬科現金流動情況不佳，紛紛拋售其股票和債券。

另一名知情人士稱，有些大型商業銀行之前給萬科制定了較為嚴苛的還債要求，令其承受更大財務壓力。知情人士透露，萬科去年第四季從銀行獲得的新貸款總數年比下滑過半。

在諸多不利消息傳出之際，萬科上周一周內兩度發布公告，表明公司有能力償還要到期的美元債。