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AI時代來臨 李彥宏：以後不會有程式設計師這個職業了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
百度董事長兼CEO李彥宏御前，進入AI時代後將不會有程式設計師這種職業了。（路透）
百度董事長兼CEO李彥宏御前，進入AI時代後將不會有程式設計師這種職業了。（路透）

AI時代來臨，哪些工作將會消失？百度董事長兼CEO李彥宏近日在大陸央視訪談節目中表示，「基本上以後不會存在程序員（程式設計師）這種職業了，所有人只要會說話，甚至連寫字可能都不用，你就具備今天程序員所具備的能力。」

對於AI發展速度，李彥宏說，「我覺得人工智能（AI）發展比我想像中更慢。人工智能已經被提出快70年了，可能每過10年左右，就有一群人說，我們終於要實現通用人工智能了，但其實情況比想像中要複雜。」

對於未來AI大模型會給人類生活或生產帶來什麼改變？李彥宏認為，大模型對於人類生產、生活的改變會是非常根本性的。「互聯網改變了我們的很多生活，但是這一波人工智能的改變，會更加的徹底、更加的深刻。」

李彥宏還表示，基本上以後不會存在程序員這種職業了，所有人只要會說話，甚至連寫字可能都不用，你就具備今天程序員所具備的能力，所以這個意義還是很大的。

他並預期，未來的編程語言只會剩下兩種：一種叫英文，一種叫中文，這也是目前世界上人工智能技術最領先的兩個語言。

職業 設計師 語言

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