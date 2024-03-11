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上海招聘會 導入AI模擬面試

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
上海市春季促進就業綜合性大型招聘會日前在徐匯西岸藝術中心B館舉行，現場有就業專家面對面提供職業指導和政策諮詢。 中新社
上海市春季促進就業綜合性大型招聘會日前在徐匯西岸藝術中心B館舉行，現場有就業專家面對面提供職業指導和政策諮詢。 中新社

9日在滬舉辦的2024年「樂業上海優+」春季促進就業專項行動大型招聘會暨高校（高等院校）畢業生擇業對接會吸引了千餘家企業參加，提供就業崗位2.3萬個。今年招聘會首次增設的智慧就業專區吸引了不少「嘗鮮」的年輕人。

中新社報導，本次招聘會現場設13個專區，包括積體電路、生物醫藥、人工智慧、電子信息、汽車、高端裝備等「3+6」新型產業，以及國家級專精特新小巨人、社會組織、人力資源行業等特色區域。

眾多用人單位求賢若渴，集中推出大量崗位，求職者在各展台前駐足，與用人單位面對面溝通交流，投遞簡歷熱情高漲，雙方現場拍板、達成初步意向的也不在少數。

現場可見，3家專業機構為求職者提供了AI模擬面試、VR虛擬求職、刷臉智慧應聘等全新的智慧就業體驗。在工作人員的指導下，求職者沉浸式感受真實的面試場景和工作場景，體驗人臉識別技術在大數據雲計算下實現快速崗位匹配的應用。

上海市就業促進中心主任周國良受訪表示，總體來看，今年上海的就業形勢平穩。不過，上海現階段的就業情況進入了以進促穩階段，也就是說，需要通過各類方法來促進人力資源的優化和配置。

在周國良看來，當下年輕人求職的考量，選對行業比選對企業重要；選對行業，需要目光看得準和長遠，對於應屆畢業生來說，除了聚集到一些主要企業，更可以有針對性地選擇一些風口行業中的小企業。

周國良直言，大陸經濟的穩定向好發展，一定會對就業有促進作用，但企業招聘如果一味看重學歷而不看重能力，或是捨不得給出優厚待遇，就很難招到適合的人才，這對企業未來的發展也很難起到促進作用。

後續上海市區兩級人社部門還將舉辦一系列招聘活動，上海公共就業招聘新平台也將24小時不間斷提供各類招聘信息。

上海 求職 面試

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