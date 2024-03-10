微短劇在陸爆紅！節奏快、劇情爽且成本不高 市場規模估今年破2000億元

主打「節奏快、劇情爽」的微短劇近年在中國大陸爆紅，並吸引各類平台和資本湧入，據大陸數據平台艾媒諮詢最新發布數據顯示，2023年大陸微短劇市場規模達已達到373.9億元（人民幣，下同），預計今年破500億元（約台幣2,186億元），到2027年時甚至可望突破千億元，成為近年最大的投資「風口」。

據央視財經，今年一月，在大陸國家廣電總局備案的微短劇數量有297個，在浙江橫店一棟專門拍攝微短劇的大樓，自去年9月開幕以來，有超過1,000個微短劇劇組開工。由於演員短缺，新入行的群演在辦證窗口排起了百米長隊。

綜合陸媒報導，相較於製作期間較長、成本較大的傳統電視劇，微短劇製作法則是將娛樂和商業屬性放大到極致，每集短可至五到十分鐘，甚至一分鐘一集，全劇拍攝週期僅七天，節約時間成本，同時以劇情狗血、台詞犀利、爽點密集、情緒飽滿等方式取勝，例如「15秒一個小反轉，30秒一個大推進，結尾10秒必留懸念」，彷彿「精神興奮劑」。

在此情況下，隨著受三、四線城市的小鎮青年喜歡，和今年春節期間，越來越多大陸一、二線城市宅居家中或返鄉的人們買單，根據艾媒諮詢數據，2023年大陸微短劇市場規模已達373.9億元，年增267.65%，預估2024年市場規模超500億元，2027年超1,000億元。

對比2023年大陸電影總票房為549.15億元，微短劇市場規模已接近電影的70%，並將帶動流量投放市場中如廣告、帶貨等經濟的蓬勃發展。DataEye預測，2024年大陸微短劇投流市場規模約達420億元，2027年超830億元。

據北京青年報報導，以今年春節期間，一部引起關注的微短劇《我在八十年代當後媽》為例，劇情講述現代大學生穿越回上世紀80年代嫁給二婚養豬專業戶，兩人如何一路奮鬥過上幸福生活的故事，上線當天，平台就吸引了觀眾約2000萬元的充值。

抖音精品短劇負責人錢立立說，回看春節檔期，有一種「一夜之間大家都來看短劇」的感覺，這就是從內容方到平台方共同在這個節點上發力，這種做法對於新的內容產品形態持續快速成長是有價值的。