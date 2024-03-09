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日媒引數據指大陸外資出逃 陸使館駁：不符事實

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
有日媒引用大陸官方數據指，大陸去年外商直接投資下跌8成，達30年來新低，大陸駐日大使館對此回應，相關報導扭曲解讀外商在華投資情況，炒作所謂「外資出逃」敘事，與事實嚴重不符。路透
有日媒引用大陸官方數據指，大陸去年外商直接投資下跌8成，達30年來新低，大陸駐日大使館對此回應，相關報導扭曲解讀外商在華投資情況，炒作所謂「外資出逃」敘事，與事實嚴重不符。路透

大陸國家外匯管理局上月發布「2023年中國的國際收支平衡」數據後，有日媒引用數據指稱，大陸去年外商直接投資下跌8成，達30年來新低。對此，大陸駐日大使館透過聲明回應，相關報導扭曲解讀外商在華投資情況，炒作所謂「外資出逃」敘事，與事實嚴重不符。

事實上，在大陸官方上月18日發布數據後，許多外媒便從數據指出，去年大陸用於衡量新進外資的直接投資負債（ direct investment liabilities）增加330億美元，較2022年大減82%，降至1993年以來最低，突顯大陸尋求外資支持本國經濟正面臨巨大挑戰。

報導指出，這項數據顯示大陸在新冠疫情期間的封城措施重創經濟，且去年復甦緩慢，第3季外商直接投資更出現1998年以來首次縮減；儘管第4季恢復增長，但新增的175億美元投資仍較2022年同期少了三分之ㄧ。

對於日媒相關報導，大陸駐日大使館在該數據發布已超過半個月後，在8日上午突然發出聲明，就「近期，有日媒引述中方2月18日公布的國際收支平衡數據」，作出回應。

大陸駐日使館並列出相關數據，說明大陸引資狀況。包含去年新設立外商投資企業5萬3,766家，較去年成長39.7%。實際使用外資1.1兆元人民幣，儘管年減8%，但規模僅次於2021年、2022年，處於史上第三高，穩居全球前列。而高技術產業引資佔比達37.4%，顯示引資結構持續優化。

大陸駐日使館稱，今年以來，大陸持續保持對外商投資的強大吸引力。1月在大陸新設外商投資企業4,588家，年增幅高達74.4%。從業界來看，高技術製造業實際使用外資金增加40.6%，越來越多跨國企業選擇在大陸設立研發中心。

大陸駐日使館表示，總的來看，大部分跨國公司看好中國市場長期發展前景，對投資中國仍充滿信心。大陸堅持高水準對外開放，將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為各國企業來華投資興業提供更多支持便利。

外資 大使館 日媒

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