美國安憂慮 掃到陸製藥業

美國的國安憂慮正波及當紅的減重藥和糖尿病治療藥。聯邦參議院國土安全委員會當時時間6日表決批准生物安全法（Biosecure Act），可能限制美國與華大基因、無錫藥明康德等中國大陸生技業者的往來，以降低對中國大陸的依賴，而一些減重藥的多數基底有效成分是由藥明康德生產。

生物安全法載明，與關切生技業者合作的任何製藥公司，都不符合和衛生及公共服務部（HHS）、國防部等政府機構締結合約的資格，可能限制相關藥物對退伍軍人、積累庫存或甚至聯邦醫保（Medicare）及聯邦醫補（Medicaid）的銷售。法案的另一目的是避免外國對手企業取得美國個人健康與基因資訊。

這項法案還需要國會兩院通過，並由總統簽署，才會成為正式成為法律，仍有漫漫長路要走，卻已引發投資人的深切憂慮，拖累藥明康德與同業股價7日在香港重挫。

公開文件顯示，藥明康德在供應鏈地位舉足輕重，與全球20大家製藥公司合作，若這項法案最後依目前內容通過，將導致暢銷的藥物GLP-1促效劑、先進的癌症治療藥等原就供應短缺的藥物，更難生產。

彭博引述知情人士指出，禮來的減重藥Zepbound和糖尿病控制藥物Mounjaro中，許多基底有效成分是由藥明康德生產。重要的是，藥明康德及其獨立的姊妹公司藥明生物的生產設施已獲得美國監管機構的批准，任何替代的供應商都必須經過漫長的審批過程。

藥明康德約66%營收來自美國，在喬治亞州、賓州及加州等地都有營運設施。藥明康德表示，正在釐清其營運的相關事實，以正視聽。