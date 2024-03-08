兩岸經貿升溫 陸進出口亮眼

大陸海關總署昨公布外貿數據顯示，今年一至二月兩岸進出口總額三九七點六八億美元，較去年同期增長百分之七點三。其中大陸自台灣進口二九三點七二億美元，年增百分之八點四；大陸對台灣出口一○三點九七億美元，年增百分之四點四。兩岸經貿在今年開年就出現升溫跡象。

中經院第一研究所助研究員王國臣分析，電子產品需求復甦，推動全球經濟反彈，尤其美國訂單增加。他說，台灣對大陸出口多以成熟製程晶片以及中間材為主，先進製程的產能則移到新南向國家或返台。而從去年大陸在高新科技設備以及中間材進口都出現兩位數以上衰退來看，今年能否迎接產業需求復甦，還需觀察。從總量來看，兩岸經貿榮景難返，大陸對全球貿易順差、以及台灣對大陸貿易順差都將縮小。

另，兩岸經貿回升，低基期效應也是主要原因。去年一至二月兩岸進出口大幅衰退百分之廿七點九，其中台灣出口大陸衰退幅度達到百分之卅點九。若以今年一至二月相比二○二二年同期，兩岸進出口衰退幅度都超百分之廿以上。

實際上，在中美對立下，台灣企業把伺服器和通信設備等的部分生產從大陸遷回台灣，或者轉移到大陸以外的地區。因此，台灣對大陸以外地區的最終產品及作為零組件的半導體等的出口增加更明顯。

台灣財政部數據顯示，今年一月對美國、東協、中國大陸與香港三大市場出口均呈上揚，各年增百分之五十六點六、百分之卅六點六、百分之十七點二，其中對美出口值受資通與視聽產品買氣推升，創下歷年單月次高，對陸港出口則結束連續十七個月負成長。

大陸今年前兩個月進出口數據表現亮麗，以美元計，出口金額年增百分之七點一，已連續第三個月成長，進口年增百分之三點五，也連增兩月，貿易順差一二五一點六億美元，年增百分之廿點五，三項數據明顯高於市場預期，顯示全球需求回升。

彭博分析，大陸今年前兩個月出口增長速度百分之七點一，遠超經濟學家預測的百分之一點九，並遠優於去年十二月的百分之二點三的增幅，表明世界第二大經濟體正在站穩腳跟。

路透則指，中國前兩個月的進出口增長超出預期，說明亞洲經濟體受益於半導體需求的激增。