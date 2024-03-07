逛市集、看表演 新疆巴扎經濟人氣正旺

3月5日，又逢星期二。當天是新疆喀什地區疏勒縣牙甫泉鎮的巴扎日。早飯後，該鎮巴扎村村民艾力凱木·圖爾蓀帶著家人來到巴扎。每逢周二，該鎮民眾都會從四面八方來「趕巴扎」。

中新社報導，巴扎，維吾爾語意為「集市」。其不僅僅是一種貿易組織形式，更是當地民眾娛樂和交往交流的場所。

「趕巴扎的人不僅為琳瑯滿目的商品而來，更是為了那一股熱鬧勁兒。」艾力凱木在一處攤位前說，如今的巴扎物品種類齊全、價格實惠，人氣很旺。說罷，他便轉頭和偶遇的鄰村好友拉起了家常。

走進該巴扎，可以看見人們摩肩接踵，經營攤位一個挨著一個，延伸數百米。「目前牙甫泉鎮巴扎共有3200多個攤位，巴扎日單日交易額近1000萬元（人民幣，下同）。」該鎮負責巴扎管理的工作人員阿吉古麗·艾海提說。

近年來，疏勒縣為激發鄉鎮市場活力，鼓勵民眾充分利用巴扎、創業市場、商業街等多種場所開展商業經營活動，並給予攤位費等減免，巴扎經濟興起。

疏勒縣罕南力克鎮的巴扎日是每周一。可見到不少當地村民將自家加工製作的農牧產品拿來售賣，當然美食不可少。阿依古麗·奧斯曼熱情地吆喝著，她是該鎮英塔木村村民，每逢巴扎日，就和家人早早來擺攤，以便占據有利位置，售賣自製甜點、熟食，還經營烤魚。

罕南力克鎮巴扎占地面積60畝，是集食品、服裝、蔬菜水果、牛羊等交易以及家電維修、手機貼膜等服務為一體的農貿集市。巴扎日單日人流量在2萬人次左右，交易額超200萬元。

巴扎不僅是當地農牧產品集散地和外來商品展銷中心，更成為外地人瞭解當地民眾生活習俗的窗口。每逢巴扎日，當地文工團會帶來精彩的歌舞表演，這也是新疆巴扎最吸引遊客的地方。