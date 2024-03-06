郭明錤：今年iPhone銷量降15% 蘋果市值恐被輝達超越

天風國際證券分析師郭明錤6日於社交媒體X上發文預測，受到華為手機回歸大陸市場，以及高階市場轉向具有生成式人工智慧和可折疊設計的智慧手機影響，蘋果公司2024年的iPhone出貨量衰退約15%。

他並提出警告，如果蘋果今年無法推出優於市場預期的生成式AI服務，輝達的市值將很有可能超越蘋果。

財聯社報導，郭明錤認為，目前市場預計，可折疊iPhone或是具備生成式人工智慧技術的iPhone產品最早要到2025年才能面世。而在這之前，iPhone的出貨勢頭將持續受到壓制。

郭明錤指出，根據供應鏈調查顯示，蘋果已經將用於iPhone 15和iPhone 16的關鍵上游半導體零件的訂單下調。蘋果的下調幅度可能是全球主要手機品牌中最大的。

郭明錤在文章中寫道，相比iPhone 14系列在2023上半年和iPhone 15系列在2023下半年的出貨量而言，iPhone 15系列和新款iPhone 16系列出貨量將在2024上半年和下半年分別同比下降10到15%。

這代表2024年蘋果iPhone總出貨量將降至2億支，如果這一數字得到證實，意味著蘋果2024全年iPhone出貨量將同比下降15%。

郭明錤提到，得益於生成式人工智慧功能的高集成度帶來的高需求，三星電子已經將Galaxy S24系列的2024年出貨量上調5到10%。

今年年初，iPhone在大陸市場銷量大跌。蘋果研究公司Counterpoint的數據顯示，2024年前六周，iPhone在大陸的銷量年減24%。而同期，華為在大陸的銷量年增64%。

Counterpoint的報告稱，蘋果在大陸智慧手機市場的市占在今年初下降至15.7%，排名第四；而去年同期該公司的市占為19%，位居第二。華為在大陸智慧手機的市占，從去年同期的9.4%擴大至16.5%，排名第二。

郭明錤預計，面對華為和可折疊手機的競爭，蘋果在大陸丟失市占的趨勢將繼續下去。

郭明錤還認為，蘋果預計最早要到2025年才會推出具有重大設計改進、並能提供更多人工智慧技術的iPhone機型。蘋果的可折疊機型預計也要最早到2025年才能推出。這代表之前的蘋果iPhone的出貨增長都將受到影響。

值得注意的是，郭明錤發表上述言論的同時，投行Wedbush分析師卻比郭明錤要樂觀得多。認為iPhone 16被壓抑的需求將有助於克服目前的任何擔憂。