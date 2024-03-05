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恒大汽車拚挽回救命錢
日前才爆出失去阿聯酋新能源汽車品牌紐頓集團「救命錢」的恒大汽車宣布，公司仍然與紐頓集團研究是否會進行擬議交易（入股及債轉股）。而若恒大汽車與紐頓雙方決定進行擬議交易，將會研究並重新磋商修訂擬議交易的若干主要條款。
恒大汽車受此消息影響昨（4）日大漲5.7%，收港幣0.37元。
綜合陸、港媒體報導，恒大與紐頓研究是否會進行擬議交易，尚未達至最終意見。若該公司及認購方決定進行擬議交易，則彼等將研究並重新諮詢修訂擬議交易的若干主要條款。
早在去年8月14日，恒大汽車於當日宣布，其獲得紐頓集團首筆5億美元戰略投資，另有人民幣6億元過渡資金將自公告後五個工作天開始陸續到帳，預計將於去年第4季完成。然而，在恒大創辦人許家印因涉嫌違法犯罪被依法採取強制措施後，紐頓集團暫停向恒汽支付第二筆及第三筆資金。
與此同時，恒大汽車3日宣布，公司正考慮將相關貸款轉換為新股，並就涉及的關連交易、特別交易以及申請新股發行清洗豁免等事項進行每月更新。公司與中國恒大集團、許家印（恒大集團創辦人）及鑫鑫的貸款轉股事宜仍在研究中。
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