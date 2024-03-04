海南放心付 解決外人支付不便

日前，「海南放心付」平台開啟公測，旨在解決外籍來華人員支付不便問題。

新華社報導，據介紹，3月1日起，面向「海南放心遊」先行賠付平台上的23.8萬家誠信商戶，邀約參與「海南放心付」公測，目前已有天涯海角、大小洞天、鹿回頭、南灣猴島、百花嶺等景區，飛馬出租車、樊登書店等多家涉旅企業報名，覆蓋吃住行遊購娛各行業。

「海南放心付」是在中國人民銀行海南省分行、海南省旅遊和文化廣電體育廳指導下，三亞市人民政府聚焦外籍來華人員等群體支付不便問題，結合海南旅遊實際，先行先試推出的優化境外來華人士支付服務的市場化動作。

屆時，「海南放心付」簽約商戶在具備NFC能力的安卓（Android）智慧手機上下載並安裝「海南放心付」App，即可通過該設備以NFC非接方式受理境外發行的VISA、Mastercard，以及綁定了VISA、Mastercard的Apple Pay或其他電子錢包。境外來華人士無需下載任何軟體，即可實現傳統刷卡消費。

同時，外籍來華人員遇到旅遊糾紛，可通過三亞市旅遊發展局在Facebook、Twitter、Instagram開通的「Visit Sanya」帳戶進行諮詢投訴，「海南放心遊」先行賠付平台受理後，按規則如需退賠，款項按原管道返還至VISA、MasterCard等信用卡，進一步提升「海南放心遊」先行賠付機制擴面增效，加大境外遊客消費權益保障力度。