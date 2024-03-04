聽新聞
test
0:00 / 0:00

海南放心付 解決外人支付不便

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

日前，「海南放心付」平台開啟公測，旨在解決外籍來華人員支付不便問題。

新華社報導，據介紹，3月1日起，面向「海南放心遊」先行賠付平台上的23.8萬家誠信商戶，邀約參與「海南放心付」公測，目前已有天涯海角、大小洞天、鹿回頭、南灣猴島、百花嶺等景區，飛馬出租車、樊登書店等多家涉旅企業報名，覆蓋吃住行遊購娛各行業。

「海南放心付」是在中國人民銀行海南省分行、海南省旅遊和文化廣電體育廳指導下，三亞市人民政府聚焦外籍來華人員等群體支付不便問題，結合海南旅遊實際，先行先試推出的優化境外來華人士支付服務的市場化動作。

屆時，「海南放心付」簽約商戶在具備NFC能力的安卓（Android）智慧手機上下載並安裝「海南放心付」App，即可通過該設備以NFC非接方式受理境外發行的VISA、Mastercard，以及綁定了VISA、Mastercard的Apple Pay或其他電子錢包。境外來華人士無需下載任何軟體，即可實現傳統刷卡消費。

同時，外籍來華人員遇到旅遊糾紛，可通過三亞市旅遊發展局在Facebook、Twitter、Instagram開通的「Visit Sanya」帳戶進行諮詢投訴，「海南放心遊」先行賠付平台受理後，按規則如需退賠，款項按原管道返還至VISA、MasterCard等信用卡，進一步提升「海南放心遊」先行賠付機制擴面增效，加大境外遊客消費權益保障力度。

三亞 下載 中國人民銀行

延伸閱讀

首見「四星連珠」 海南外海建成天然氣田集群

中今年目標航天發射100次料創紀錄 海南商業發射場迎首飛

韓客遊中暴增9倍 最愛張家界

海南老人舉報警長妹婿擁巨額不明財產 稱「要為父母報仇」

相關新聞

香港與中東國家巴林 簽署促進與保護投資協定

自大陸推動粵港澳大灣區融合發展以來，香港的國際地位一直受到關注。據港府商務及經濟發展局3日發布，香港與巴林3日在巴林首都...

海南放心付 解決外人支付不便

日前，「海南放心付」平台開啟公測，旨在解決外籍來華人員支付不便問題。

全自動作業 浙台商抓發展機遇

新春過後，大陸經濟大省浙江的企業車間（廠房）、生產一線一片火熱圖景。其中不少台企依靠轉型、創新、提質，精準定位發展賽道，...

上海汽車、家電 消費本土化

上海「2024迎春消費季暨上海汽車、綠色智能家電消費嘉年華」2日拉開帷幕。在活動啟動儀式上發布的兩份報告顯示，上海汽車、...

29年首度下滑！經濟低迷、人民幣又貶值 陸2023年人均國民總收入下降

日本媒體報導，中國國家統計局2月29日公布數據顯示，由於經濟低迷加上人民幣貶值，中國2023年的人均國民總收入，以美元計...

政協聚焦民企 劉結一：圍繞清理拖欠企業帳款開通報會

市場關注大陸民營經濟的前景，大陸全國政協新聞發言人劉結一3日在政協記者會上指出，助推民營企業是政協傳統，將圍繞「持續優化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。