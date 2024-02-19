兩岸微流行／推廣買綠電 陸納地方考核

大陸正以更大力度推進節能降碳。大陸發改委等三部門二月初發布「關於加強綠色電力證書與節能降碳政策銜接大力促進非化石能源消費的通知」，明確將綠證交易對應電量納入地方省級政府節能目標考核指標。

綠色電力證書是可再生能源綠色電力的電子「身分證」，是認定可再生能源電力生產消費的唯一憑證，一個綠證單位等於一千千瓦小時（kWh）可再生能源電量。

大陸發改委表示，受輸電通道等條件制約，一些地區和企業短期內難以大比例增加可再生能源消費，通知加快綠證與節能降碳政策銜接，便於各地區、各類主體跨區購買綠證，增加可再生能源消費。

根據通知，非化石能源將從各地區能源消費總量和強度中扣除，而綠證交易電量將納入節能評價考核指標核算，未來將實施以物理電量為基礎、跨省綠證交易為補充的再生能源消費量扣除政策，並設有抵扣上限，原則上不超過該地區能耗強度下降目標所需節能量的百分之五十。

發改委說明，綠證交易電量扣除政策可緩解部分地區節能指標完成壓力，但相關交易均基於可再生能源實際發電量，不會直接對全國能耗強度下降造成影響。

通知還針對綠證核發、擴大綠證交易範圍、綠證交易制度等方面進一步規範，並要求各地區不得採取強制性手段向企業攤派綠證購買任務，亦不得限制綠證跨省交易。

分析認為，通知可望推動綠證需求成長，達到促進再生能源消費、鼓勵再生能源發展的效果。