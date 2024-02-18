國務院全體會議 李強籲多做提振信心的事：解決民眾企業關心問題做突破口

新華社報導，大陸國務院總理李強18日主持召開國務院第三次全體會議，李強強調要把解決群眾和企業關心的實際問題作為打開工作局面的突破口，多做有利於提振信心和預期的事，保持政策制定和執行的一致性穩定性，以務實有力的行動來提振全社會的信心。顯見信心問題成為大陸官方當前重大挑戰之一。

李強強調，一年之計在於春。春節假期已過，國務院各部門要按照中央經濟工作會議的部署，迅速進入工作狀態，抓緊抓實各項工作，奮力推動高質量發展取得新成效。

李強指出要實幹為先、只爭朝夕，牢固樹立真抓實幹的導向，切實將「時時放心不下」的責任感轉化為「事事心中有底」的行動力，奮力搶抓工作先機，「力爭各項工作盡快取得實效，以實幹實績取信於民，確保最終效果符合黨中央決策意圖。」

李強提及，要事不避難、攻堅克難，按照系統觀念深入謀劃和推進工作，堅持用改革的辦法解決前進中的問題，勇於打破思維定勢和路徑依賴，不斷增強工作的創造性引領性，全力推動矛盾問題解決。

李強表示，要提升效能、強化合力，進一步增強全局意識、大局觀念，主動跨前一步抓工作，用好宏觀政策取向一致性評估機制，完善政務服務「高效辦成一件事」機制，建立健全推進落實閉環管理機制，不斷提高整體行政效能。

據了解，該會議討論擬提請十四屆全國人大二次會議審議的政府工作報告，並對做好開年工作進行動員。

國務院全體會議由總理召集和主持。討論決定國務院工作中的重大事項，一般每半年召開一次，根據需要可安排有關部門、單位負責人列席會議。上一次第二次會議落在2023年8月16日，該會議明確確保完成全年目標任務，扎實推動高質量發展，提出擴大內部需求、深化國企改革、吸引外資、防範風險等當時社會市場關注的重大議題。