波音小心了！陸國產客機C919首次出國 亮相新加坡航展

大陸國產客機C919動作頻頻。歷經近6小時、約4,200公里的飛行，中國東方航空首架C919大型客機17日凌晨1時49分飛抵新加坡樟宜國際機場，準備參加2月20日至25日在新加坡舉行的2024年新加坡航展。

據大陸官媒央視新聞報導，中國商飛表示，參加本屆新加坡航空展的兩架C919和三架ARJ21飛機已於17日全部飛抵新加坡。這也是大陸國產飛機首次在海外亮相，也是大陸國產商用飛機首次在海外「組團」同步亮相，此次將在新加坡航展中將進行地面展示和演示飛行。

網路媒體《香港01》指出，東航塗裝的大陸國產客機C919此前已於2月16日執行MU299調機航班後，在北京時間晚上20時04分從上海虹橋國際機場起飛前往新加坡。而參加本年度新加坡航展的C919客機，是東航接收的全球首架投入商業運營的大陸國產客機，此前已經投用在東航的上海至成都、北京航線。

從公開資料來看，中國商飛C919型客機是大陸自主研發的噴射乾線客機，最大載客量為192人，最長航程為5555公里，與波音737及空中巴士A320規格相近，於2022年交付首家用戶予東航，去年5月完成自上海到北京的首次商業飛行。

目前C919訂單已有上千架，交付東航四架，去年運輸量為8.2萬人次。另，ARJ21型飛機則是大陸自主研發的噴射支線客機，最大載客量為97人，截至目前，已運送旅客超過1,100萬人次。

據了解，新加坡航空展將於2月20日至25日舉行。儘管大陸並未透露此次航展期間到新加坡參展的五架國產商用飛機具體內容，但根據新加坡航展官網，靜態展示的大陸生產飛機包含中國商飛出產的ARJ21、C919，以及中國航空工業集團的攻擊直升機「直-10」。

有消息指，除上述大陸東航和中國商飛各一架C919，還有中國商飛的一架ARJ21、印尼翎亞航空的一架ARJ21以及中原龍浩航空的一架ARJ21。

新華社報導，大陸官方此前召開的「全國民航工作會議」提出，今年將做好C919、ARJ21證後管理，做好C919、ARJ21改型優化適航審查，推動國產客機性能持續提升；做好CJ-1000A 發動機、AG600兩棲飛機等重點型號審定，推進C919飛機EASA（歐洲航空安全局）認可審查，「推動國產客機走出國門」。

C919去年12月曾造訪香港，並於12月16日上午飛越香港維多利亞港上空進行飛行演示，吸引大批香港市民前往維港兩岸觀賞。這也是C919飛機首度出訪中國大陸以外的城市。