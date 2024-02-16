疑含新疆零件 數千豪車在美遭扣

英國金融時報報導，大約一千輛保時捷、數百輛賓利及數千輛奧迪車被扣在美國港口，因為母公司福斯（大陸譯大眾）的一個供應商被控採購違反美國強迫勞動法的中國大陸製零件，用於這些車子。

根據知情人士，在被提醒注意之前，福斯並不知道該零件的原產地，因為是由供應鏈裡的間接供應商負責採購。福斯得知此事後立即通知美國主管機關，並將交車日期延後到三月底，以便換掉來自「中國西部」的零件。

根據二○二一年通過的防止維吾爾人強迫勞動法，美國禁止進口所有來自新疆的產品，除非企業能提供明確與令人信服的證據，證明供應鏈裡沒有強迫勞動。

福斯表示，他們「非常嚴肅看待公司內部和供應鏈中侵犯人權的指控」。

福斯表示，將與中國合資夥伴上汽公司討論新疆地區的「未來業務方向」，此前德國媒體報導有關強迫勞動的新指控。而根據本月發表的一份人權觀察報告，汽車製造商可能買到該地區強迫勞動的受害者所生產的鋁。

強迫勞動的問題對福斯來說非常敏感，他們在中國由合作夥伴上汽公司營運的工廠長期以來一直受到外界質疑。

德國「商報」先前報導，華盛頓共產主義受害者紀念基金會高級研究員曾德恩出示證據，指由上汽大眾的子公司營運、位於新疆吐魯番的測試車道涉及強迫勞動。

福斯汽車表示，沒有發現與這項計畫有關的侵犯人權證據，但還是會調查任何新發現的資訊。

隸屬德國綠黨的歐洲議會議員包瑞翰表示，「福斯必須離開新疆，企業的商業考量也有一條倫理的紅線，與推行強迫勞動的新疆當局同流合污，無疑越過了這條紅線。」

德國社民黨議員施瓦柏表示，新疆的人權狀況是「災難性和難以準確評估」，德國企業不應該在當地進行商業活動，「對大眾來說也是如此。」

公開資料顯示，福斯汽車與大陸上海汽車，合資在新疆成立「上汽大眾汽車（新疆）有限公司」，工廠位於新疆烏魯木齊經濟技術開發區，於二○一二年五月奠基、二○一三年二月投產。大眾新疆廠員工最多時有六百五十人，截至去年十一月日，員工一百九十七人，其中包括維吾爾族在內的少數民族占近百分之廿四。

中共官媒環球時報曾在二○二三年底發表社評指出，「大眾汽車在中國發展得不錯，十分重視中國市場，是中外互利共贏的標竿性企業，很可能因此被盯上了」。社評強調，被指控牽涉新疆「強迫勞動」的跨國企業不止大眾汽車一家，它們遭遇的壓力都很大，有的挺不住了，被迫與新疆做切割。相比之下，大眾汽車的堅持更顯難得。