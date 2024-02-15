龍年首波寒潮即將來襲 大陸多地周六起明顯降溫

中國大陸春節連假已近尾聲，氣象部門預測，龍年首波寒潮將於17日來襲，自西向東、自北向南影響中國大部分地區，氣溫將先後下降6～12℃，氣溫0℃線將南壓至蘇皖南部至湖南南部、貴州南部一帶，部分地區有大到暴雪。

大陸中央氣象台預計，明天，新疆北部、內蒙古東北部、黑龍江西北部等地部分地區會有小到中雪或雨夾雪。其中，新疆北疆東部和伊犁河谷高海拔地區有大到暴雪，局部地區有大暴雪。

17日起，大陸中東部雨雪將再度發展增多。大陸中央氣象台指出，17日至22日，中國東北地區、西北地區東部、華北、黃淮、江淮、江漢、江南北部和西部等地將先後出現雨轉雨夾雪或雪，部分地區有大到暴雪；江南中東部、華南等地有小到中雨，局地大到暴雨，伴有雷暴、短時強降水等強對流天氣。

中國大陸今年春節假期為2月10日至17日，18日（周日）恢復上班。亦即，大陸春節連假一結束就將迎來新一波寒潮。

不過，大陸中央氣象台稱，這波冷空氣來去匆匆，影響持續時間較短。緊接著，暖空氣再度發力反撲，黃河以南多地氣溫會重回降溫前的水平，甚至再創今年來新高。

19日前後，中國南方此輪回暖達到鼎盛，屆時江淮至華南大部最高氣溫普遍會達到25℃以上，江西、福建、廣西、廣東等不少地方甚至會衝高至30℃，溫暖程度堪比常年4月中下旬。

氣象專家提醒，未來10天左右，中國中東部氣溫震盪劇烈，多地將經歷多重換季體驗，厚衣先別著急著收。