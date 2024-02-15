龍年首個交易日 港股止跌收紅

香港股市昨日龍年開紅盤，恒生指數低開高收，收盤上漲百分之零點八四。香港財政司長陳茂波信心喊話，港股或有些許「龍年效應」，香港交易所主席史美倫和行政總裁歐冠昇則特別表達不同意「香港已玩完」的說法。

香港股市龍年首個交易日紅盤低開一百七十點，跌幅一度達到二百九十點，後受前兩日全球股市大漲餘熱帶動，大盤止跌反彈，恒生指數收盤上漲一百卅二點，但成交未能配合，只有五百七十一億港元。

香港交易所在龍年首個交易日舉行開市儀式。港交所主席史美倫任內最後一次主持開市儀式時表示，去年市場大環境充滿挑戰，但港股以外領域，包括ＥＴＦ、期貨、期權的成交創新高，相信新的一年港交所將持續革新市場，支持國際金融中心地位，亦會持續吸引中東、東南亞及世界各地投資者參與港股市場，進一步發展新業務及利用科投提升業務。

摩根士丹利前首席經濟學家羅奇日前在金融時報撰文直指，港股表現不濟，「香港已玩完」。史美倫借致辭之機反駁，稱過往數十年歷史已證明，香港在面臨挑戰或非議下，仍能依靠自身實力、精神和韌力，捲土重來，甚至創下新高。目前的外圍不明朗因素，不影響香港國際金融中心地位、法治精神和市場公開的優勢。

即將離任的港交所行政總裁歐冠昇亦說，不同意有言論指香港經濟玩完，強調不應低估香港韌力，有信心中國經濟發展好，香港亦受到帶動，有信心香港可以長期維持國際金融中心的地位。

陳茂波則稱，龍年屬特別生肖，過去四個龍年，港股均錄得升幅，尤其是二○一二年的龍年，在全球主要央行放寬宏觀貨幣政策下，帶動當年港股累計上漲百分之十五，相信二○二四年在主要央行預期啟動減息周期，以及中國經濟呈穩中向好趨勢，將為市場帶來良好氣氛，令港股出現相應現象。

陳茂波並提出，香港今年的目標是將港股ＥＴＦ帶到沙烏地阿拉伯上市，進一步推進「南向通」加入人民幣櫃台，以及增加外資參與渠道。

昨日也是西洋情人節，香港著名的旺角花墟卻人流疏落，過去情人節花店大幅加價售花，但今年不少花店都推出優惠促銷，有的照價八折，有的買花送閃燈裝飾。有花店店主說，生意比往年情人節少了一半。

情人節買花的人少，結婚的人也少了。官方數字顯示，情人節這天共有一百八十對新人登記結婚，較去年的二百四十六對新人，減少近兩成七。

香港疫情前的二○一九年情人節當日，有三百卅三對新人登記結婚，其後再也回不到高位，其中二○二一年情人節這天更只有四十九對新人註冊結婚。