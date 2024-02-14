陸股低迷之際…MSCI中國指數剔除66家中企 逾兩年來最多

大陸股市在剛過去的兔年重摔，8日封關時滬指（上證指數）下跌12.22%，深證成指數下跌26.38%，創業板指數下跌33.22%。而MSCI（明晟）於近日公布季度檢討評估，將66家公司從MSCI中國指數中剔除。這是至少逾兩年以來的最高數字，變動將於2月29日收市後正式生效。

綜合陸、港媒體報導，上述66家公司當中，涉及產業從房地產、製藥，再到網路、航空等，其中，包括房地產開發商金地集團和綠城中國，以及南方航空和平安健康，還有微博和中國光大環境集團也在其中。

然而，明晟還新增5家公司加入指數，包括電器製造商美的集團、生物技術公司巨子生物基因和華大智造、招商局公路網絡科技和寧波三星醫療電器。

法廣指出，明晟多年來陸續增加指數成份股的公司，而這些變化將使指數成份股的總數略高於700個。在此前的4次審查中，明晟從MSCI中國指數中總共剔除了57家公司，增加了113家公司。

彭博報導引述「IG Markets」市場分析師陳碧菲（Hebe Chen）稱，「（從MSCI中國指數中）被剔除的中企名單包括從科技、房地產、零售到醫療保健等廣泛領域，這強化了人們對世界第二大經濟體系統性擔憂的看法。」

彭博再指，目前至少有59億美元的交易所交易基金追蹤MSCI中國指數，其中最大的是在美國上市的iShares MSCI China ETF。儘管北京近日推出一系列支持政策，一度推動股市反彈，但漲勢在農曆新年長假前的最後幾個交易日消退，顯示投資者對陸港市場仍然極度悲觀。

Capital.Com分析師羅達（Kyle Rodda）稱，這凸顯資金撤出大陸股市的問題，因為投資者減少對大陸的曝險，這在很大程度上是由於最近基本面疲軟，以及對持續的金融不穩定、監管不確定性，尤其是國家風險的擔憂。「一些投資者也可能因為已經發生的損失，或因為某些公司不再屬於投資範圍，而被迫清倉。」

另外，明晟亦對其香港指數進行調整。其中，有3支股票也將從MSCI香港指數中剔除，分別為百威亞太、新世界發展及信義玻璃。

據了解，香港股市將於14日重新開市。不過，陸股方面，據先前交易所對春節休市安排的通知，此次春節A股休市長達10天，下一交易日為2月19日。