菲律賓今年第二度補給仁愛礁 大陸海警：全程跟監管控

中菲仁愛礁主權爭議持續。根據大陸海警局通報，菲律賓1艘小型民船2日對其非法「坐灘」仁愛礁的馬德雷山號軍艦運送生活物資，大陸海警「全程跟監管控」。

大陸海警局強調，大陸對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」，大陸海警依法在大陸管轄海域持續進行維權執法活動。

根據陸方通報，這是菲律賓今年以來第二次執行仁愛礁補給任務。1月21日，菲律賓1架小型飛機向馬德雷山號空投補給，大陸海警對此表示，即時跟監掌握，依法依規管控處置，對菲方補給必要生活物資作出「臨時性特殊安排」。

面對南海主權爭議懸而未決，上月17日，大陸外交部部長助理農融與菲律賓外交部副部長拉扎羅共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制會議（BCM），雙方同意繼續通過友好協商妥善管控涉海矛盾分歧，處理好海上緊急事態，特別是管控好仁愛暗沙（仁愛礁）目前局勢。

大陸外交部通稿指，雙方重申南海爭議不是雙邊關係的全部，認為保持溝通對話對維護海上和平穩定至關重要。「雙方同意進一步完善涉海溝通機制，為中菲關係健康穩定發展創造良好條件」。

中國大陸駐菲大使黃溪連2日也在使館舉辦的龍年新春招待會上表示，兩國元首多次指出，中菲是一衣帶水的近鄰，應以友好協商方式妥善處理海上問題，不應讓海上分歧成為兩國關係的全部。