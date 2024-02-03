陸媒調查：近6成投資人看漲2024年A股

在A股陷入跌勢之際，上海證券報3日刊出一份投資人問卷調查顯示，展望2024年，有近6成投資人看漲A股；在市場運行節奏方面，認為指數將先抑後揚的投資者占23%，在所有選項中占比最高。

上海證券報「個人投資人2024年第一季調查報告」結果顯示，認為2024年A股將上漲的個人投資者的占比為59%，較2023年第一季減少了18個百分點。其中，27%的投資人認為大盤的漲幅在5%以上，32%的投資人認為大盤的漲幅介於0至5%之間。

針對2024年A股市場的全年走勢運行節奏，23%的投資者認為指數將先抑後揚；19%的投資者認為指數或反覆震盪，部分部門大漲；17%投資者認為難以判斷；16%的投資者認為市場將衝高回落；11%的投資者表示市場將單邊下跌。

對於不同板塊的未來走勢，有28%的投資人預測，今年A股可望出現大消費股復甦的格局；26%的投資人看好賽道股強者恆強；看好金融股和週期股的投資人占比分別為13%和7%。

當被問及對未來資產配置的考量時，有60%的投資者表示，將不會大幅調整證券帳戶的資產規模，較前一季度增加了2個百分點；有27%的投資者表示，將加大資金投入，較前一季減少了5個百分點。

回顧2023年獲利，有32%的投資者表示去年實現了盈利，較2022年下降了5個百分點，此數據也是最近三年調查結果中的低點，且證券帳戶資產規模較小的個人投資者全年業績與高淨值投資者基本持平。

值得關注的是，底部階段，部分高淨值客戶表示出逆勢加倉意願。調查顯示，證券資產規模在50萬元以上的投資者中，37.45%的人有意願加大證券帳戶資金投入；而在證券資產規模小於50萬元的投資者中，這一比例僅為24.03%。

調查指出，2023年個人投資人買進基金與直接投資股票獲得正報酬率的機率基本持平，但投資基金受虧損的機率則顯著降低。在下行市場週期中，完全分散被動投資的指數基金或許是個不錯的避險選擇。