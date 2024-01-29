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陸股限制做空 胡錫進：官方真的想把股市「搞起來」
為拯救持續低迷的股市，大陸官方近期頻頻出招，中國證監會周日再宣布29日起全面暫停限售股融券出借。對此，《環球時報》前總編輯胡錫進表示，大陸官方現在是真的想把股市搞起來，限制做空。
周一早盤滬深股市漲跌互見，滬指盤中探底後回升翻紅，創業板指則低開低走，下跌逾2%。
胡錫進29日在微博發文稱，「轉融通限售股融券借出」終於被罵停，這個重大進展說明輿論管用，挺有力量，而且，大陸官方現在是真的想要把股市搞起來，在動真格，限制做空，做制度上的合理改進。
他認為，接下來，優化制度、進一步堵塞不公平的漏洞還會繼續，輿論意見很強烈而且確有道理的主張應該都有希望向前推進。
胡錫進去年高調宣布要進場投資股票。上海股市日前一度跌破2,800點關卡時，已經賠了不少本金的胡錫進宣布再加碼人民幣12萬元。
胡錫進是去年中上證指數約在3,144點時進場，該點位也被市場稱為「胡錫進底」。他入場後先是小賺，後持續加碼，但隨後即因陸股跌跌不休而慘遭套牢。
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