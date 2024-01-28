馬雲3.0！從英文老師到科技巨擘 沒被打垮反成為「高科技農夫」

摘要 1.在批評中國監管恐扼殺創新三年後，阿里巴巴聯合創始人馬雲得罪了北京政府，他的商業帝國受到衝擊。 2.馬雲目前仍保持低調，但他的人生並沒有停下腳步，他在西、荷、日及泰國四處考察、學習科技農業，「智慧農業」是他最新的努力目標。

阿里巴巴創辦人馬雲是中國科技界的看板人物。他曾在成千上萬人面前大跳麥可・傑克遜的招牌舞蹈，聰明、外向，和刻板形象中的東方高階主管背道而馳。

《商業內幕》（Business Insider）評論，身為共產黨黨員的馬雲，更像是美國人而非中國人。但就在他公開批評中國金融監管後，不只他的螞蟻集團IPO計畫被北京暫緩，他也自2020年底起徹底從公眾視野消失。這證明，馬雲和眾多中國執行長一樣，終究沒能逃脫中共的手。

但現在，馬雲正在展示一個新的自己，或可稱為——馬雲3.0。

馬雲1.0：一位有創業雄心的英文老師

1964年，馬雲出生在杭州的普通人家，高考考了三次才進入杭州師範學院（現杭州師範大學）。畢業後，他遭拒了數十次後，成功在一家公司取得英文老師的工作。

1994年，馬雲創辦了自己的翻譯服務公司；5年後，他和17位朋友，共同創辦了阿里巴巴。他們讓製造商、貿易商直接在平台賣產品，促使中國開始進入了大電商時代。

他曾在一場演講中分享，當過老師的經歷，教會了他如何鼓舞士氣、識別和培養人才、分派工作，替阿里巴巴擘畫出藍圖。

「他更像是一位老師而非一個經理，」阿里巴巴第52位員工黃明威（Brian Wong）告訴《商業內幕》。

馬雲2.0：從一位等待退休的科技公司高管到淡出

「他是傳遞共同願望的天才，讓許多人都能與之共鳴，」黃明威說。

阿里巴巴的工作環境競爭很激烈，但馬雲總能激勵士氣、帶來歡樂的氣氛。在2000年代初期，當他建立淘寶時，他鼓勵團隊在休息時間「倒立」來提振精力。

2014年，阿里巴巴在紐約證券交易所上市，當年底馬雲也以估計250億美元的身家，成為亞洲首富。他的雄心是，讓阿里巴巴成為替全球小型企業服務的平台。

馬雲與全球商界、科技界，甚至政府中最有影響力的人共舞，包括微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）、軟銀執行長孫正義、以及當時即將成為美國總統的川普（Donald Trump）。

轉折發生在2020年10月，馬雲直言不諱，公開批評不懂科技產業的中國監管機構會扼殺創新，隨即隱形了約莫3年半。這段期間，他的動向依舊是媒體熱愛的新聞頭條，但多半的資訊，來自社群媒體貼文，或是未具名的消息來源。

馬雲3.0：高科技農業巨頭

儘管馬雲保持低調，卻不曾停下腳步。過去的2年，他被發現出沒在世界各地的研究機構，專注於高科技農業。

除了在西班牙學習與環境相關的農業與技術，他的足跡也到了荷蘭、日本、泰國。根據《華爾街日報》報導，馬雲曾到日本近畿大學的水產養殖研究所考察，也曾在泰國會見了卜蜂集團 (Charoen Pokphand) 的董事長謝國民(Dhanin Chearavanont)。

黃明威說，對如何利用數位與科技幫助農村，馬雲一直都很感興趣。

去年開始，他再度回到螢光幕前，8月他先是通過馬雲公益基金會，以影片方式分享了他對農業的觀察。

「我發現農業做得好的地方，不一定是資源很好的地方，而是往往有獨特思考的地方，有想像力的人，」馬雲說。

去年底，他正式投資成立「一米八」農業科技公司，現在已經開始在盒馬鮮生、天貓等電商平台，替消費者提供海鮮產品。《商業內幕》說，「他的創業精神似乎回來了，或者說它從未消失過。」

資料來源：華爾街日報、彭博、商業內幕

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