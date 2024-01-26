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穩遊戲業信心？陸再度大規模批准115款網遊 連兩月破百

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家新聞出版署26日公布今年1月國產網絡遊戲審批結果，共有115款新遊戲獲批，連兩月破百，數量更是2022年7月以來新高。圖為中國一家網吧內年輕人在玩網遊。 （路透資料照）
大陸國家新聞出版署26日公布今年1月國產網絡遊戲審批結果，共有115款新遊戲獲批，連兩月破百，數量更是2022年7月以來新高。圖為中國一家網吧內年輕人在玩網遊。 （路透資料照）

大陸國家新聞出版署26日公布今年1月國產網絡遊戲審批結果，共有115款新遊戲獲批，連兩月破百，且多於去年12月的105款，數量更是2022年7月以來新高。此次獲批的遊戲涉及騰訊及心動公司等。相關消息帶動遊戲股盤中走強。

綜合第一財經、香港經濟日報報導，今次1月獲批國產網絡遊戲包括騰訊旗下的《熱血美職籃》、中青寶的《魔導戰爭》、《全民企業家》及《狂想建造家》、遊族網絡的《我的三體：2277》、心動公司的《伊瑟·重啟日》、三七互娛的《客人請留步》、吉比特旗下雷霆遊戲的《紀元變異》、世紀華通的《無盡冬日》、掌趣科技的《夢境守衛》等，共計115款。

此次獲批數量創下2022年7月以來新高紀錄，也是連續兩個月有破百個遊戲獲批。

去年12月22日，大陸發布《網絡遊戲管理辦法》草案徵求意見稿，引發陸港遊戲業巨震。而後，國家新聞出版署宣布12月共有105款國產網絡遊戲獲批，穩定市場信心意味濃厚。

而早前引起巨大的草案在1月23日被發現已從官網撤下，進入國家新聞出版署網站查找時，已顯示404「頁面不存在或已刪除」。

不過連結不可見並不代表《網路遊戲管理方法》不會推出。有資深遊戲產業從業人士告訴第一財經，「據了解辦法還會推出，但一定會綜合考慮行業意見和建議，保留較大彈性和空間。發布的版本，肯定會和徵求意見版有所不同」。

國元證券認為，前期草案對業界的衝擊正逐步消化落地，同時各家遊戲公司進行回購穩定市場信心，目前板塊估值處於低位，建議積極關注板塊估值修復機會。

板塊 網路遊戲

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