陸喊話救市 A股V型反彈

大陸證監會喊話要穩定資本市場後，A股昨（24）日呈V型反彈，上證綜指大漲1.8%站上2,800點關卡，收在2,820點。A股收盤後人行宣布降準，港股還在交易時段，帶動港股尾盤急拉大漲3.5%，收在15,899點。

A股今年來跌跌不休讓人措手不及，大陸證監會副主席王建軍接受媒體採訪時表示，投資者買股票是要回報的，股市長期回報要能高於存款、債券收益，才是更加可持續的。

同時，大陸國務院國資委24日宣布，官方將把市值管理成效納入對中央企業負責人考核，引導央企負責人更重視控股上市公司市場表現，及時通過應用市場化增持、回購等手段傳遞信心、穩定預期，加大現金分紅力度，更好回報投資者。

在國資委喊話後，24日午後A股「中字頭」個股持續拉升，中紡標一度漲30%，中鐵裝配漲20%，中糧資本、中視傳媒、中國海誠、中公高科等多檔上市央企個股封在漲停板，中糧科工、中郵科技等漲超10%。

王建軍表示，市場投資和融資是一體兩面。「我們將更加突出以投資者為本，本就是根，根深才能木茂。只有把投資者保護好了，市場繁榮發展才有根基。我們將把這一理念貫穿到市場制度設計、監管執法各方面全流程，加快完善投資者保護制度機制，全力營造公開公平公正的市場秩序和法治環境，讓投資者切實感受到市場公平正義。」

國務院國資委產權管理局副局長謝小兵則指，將進一步完善上市公司品質評價標準，大力推進上市公司透過回購登出、加大分紅等方式，更好回報投資者。支持上市公司注入優質資產、市場化併購重組，激發經營活力。同時，鞏固深化常態化退市機制，對沒有投資價值的公司「應退盡退」。