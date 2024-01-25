人行就是不降息...大陸A股暴跌 現在是進場時機？先搞懂開戶三步驟

對大陸人民銀行降息的期待落空，資本市場演出A股暴跌行情，卻有台灣人準備進場逢低買進。只是「大陸證券戶怎麼開？」這一關先搞懂。

對A股投資者而言，1月22日絕對是2024年頭一個月最刺激的一天。

當日午後，A股持續走低，早間還在護盤的銀行、保險等大金融也難逃殺跌。臨近尾盤，三大指數加速下跌，上證指數一度跌逾3％，深證成份指數跌近4％，兩市上漲個股一度不足100支。盤中，「股市」「A股」「三市下跌個股近5200支」等多個關鍵字，衝上中國大陸熱搜榜單。

交易一片萎靡，不禁有人苦中作樂做出戲謔的對聯，上聯是「上交所上交所有」，下聯是「深交所深度套牢」，橫披「淨深出滬」。

儘管隔天深成指出現些許回檔，但就整體而言，A股在近兩、三年持續「乏力」：

大陸《國際金融報》報導，滬指一度下探至2735點創2020年4月2日以來新低，深證成指跌3.5％，創2019年3月以來新低；創業板指跌2.83％，創2019年12月以來新低；北證50跌4.3％。

A股幾乎跌至史無前例的最低點，不少專家認為，本質上是出於經濟信心的喪失，尤其是大陸官方並沒有如資本市場預期的進行降息。

之前市場「押注」中國人民銀行有極大機率，於2024年1月15日實施降息。《華爾街日報》便在報告中預測，中國人民銀行可能會下調關鍵政策利率，向金融體系注入更多現金，以應對通貨緊縮的壓力，並增加貸款以支持經濟復甦。

「不只是西方投資公司，就連中國的證券公司都在給客戶的投資日報裡預測人行可能會降息，勸客戶針對降息配置相關資產，」微信公眾號《世界觀察局》一篇文章中如此分析，一時間整個金融市場都在押注人行必然到來的降息，媒體已經公開在呼籲，中國大陸需要更大規模的放水來支持陷入危機中的房地產和經濟發展。

但出乎意料的是，人民銀行將一年期政策性貸款利率維持在2.5％，就是不降息，恰好與經濟學家普遍預期的相反。

人行只通過中期借貸便利（MLF）提供了9950億元人民幣（約新台幣4.3兆元），淨注入了2160億元人民幣。

再加上，中國國務院李強在世界經濟論壇2024年年會開幕式上致詞，除了宣布過去的一年（2023）GDP成長率為5.2％之外，還強調「在推動經濟發展的過程中，我們堅持不搞強刺激，沒有以積累長期風險為代價換取短期增長，而是著力增強內生發展動力。」

降息的期待明顯落空了，有一派說法是，悲觀情緒或許因此籠罩於A股上空，A股一路暴跌。不少投資人見狀，也只能驚嘆於大陸政府的「堅定信念」。

大陸開證券戶的三步驟

股票市場風雲變幻是常態，幾家歡樂幾家愁的戲碼因此輪流上演。倒是根據「股神」巴菲特（Warren Buffett）的名言：「在別人貪婪的時候我們要恐懼，在別人恐懼的時候我們要貪婪。」一旦股市超跌，按照歷史經驗，也許會在日後某一天出現反彈。

近期不少嗅覺敏銳的台灣投資人，也注意到A股低迷的情勢。但初次下場有意「撿便宜」的時候，或將卡關在一些基本操作程序。

「人在台灣，怎麼買大陸股票？」股市新手「蔡小菜」好奇問道。「沒有大陸居住證能開戶嗎？」另一位略具兩岸經驗的Z世代青年說。

開通大陸證券帳戶，至少須完成取得實名制認證的大陸手機號碼、開辦銀行卡、取得暫住證證明等三個重要步驟，而以上皆需本人親赴大陸申請。

在申辦手機門號方面，可在通訊行或電信業者營業廳，攜帶台胞證辦理實名制認證，購買符合自己需求的SIM卡，成功開通門號。

接下來，赴銀行開卡，亦即台灣所謂的開立銀行帳戶。通常需要出具台胞證、手機門號，以及暫住證或當地工作證明。暫住證的部分，目前只認定派出所開立的版本。

到證券公司的營業部開戶時，則需攜帶的台胞證、暫住證、台灣身分證、兩張1吋證件照均不可少。

開通大陸證券帳戶，至少須完成取得實名制認證的大陸手機號碼、開辦銀行卡、取得暫住證證明等三個重要步驟，圖為大陸證監會。（路透）

線上開戶15分鐘搞定

廈門市台商投資企業協會榮譽會長吳家瑩分享，證券開戶還有另一個妙招：線上開戶。

大陸金圓統一證券是首家兩岸合資券商，由廈門金圓集團和台灣統一綜合證券共同成立，於2020年9月25日開業，並於2021年9月推出台港澳自然人線上開戶功能。

吳家瑩說，在大陸工作、生活的台胞只要用手機上傳台胞證等相關證件，開戶流程約15分鐘左右，足不出戶完成線上開戶。

「以前台灣人在大陸開戶，需要在上班日的時間，帶著一堆證件材料到證券公司櫃檯辦理，整個流程下來至少要花1個小時，」吳家瑩說。

如今，通過網上開戶業務，沒有地域限制，無論人在大陸還是在台港澳，甚至身處國外，只要手邊證件齊全，用一台手機就能輕鬆開戶。而且在台灣也可以使用金圓統一證券同花順App買賣大陸的股票。

實測金圓統一證券同花順App，首頁便有「開戶」選項，點選後按照步驟，依序上傳台胞證拍攝正反面、暫住證或居住證或「公司營業執照＋工作證明」、銀行卡號即可，目前支持工行、農行、中行、建行、興業、招商、交通、平安、郵儲等銀行。帳戶開通後便可在台灣下單買賣。

到了2022年4月，還推出台港澳個人客戶27項網上業務辦理，如台胞證更新，或手機號更換等，都可以透過App線上更新。

無論是新手還是資深投資人士，證券開戶程序都是投資旅程中不可或缺的一環。接下來的「功課」，就是對於中國大陸經濟未來的多空判斷和清晰認識。

（本文出自2024.01.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）