安徽政協建議 加強皖車出海
安徽省政協十三屆二次會議22日開幕。安徽省政協委員們圍繞「大力發展汽車首位產業，加快建設具有國際競爭力的新能源汽車產業集群」建言獻策。
中新社報導，安徽省政協委員、合肥市副市長趙明建議，積極拓展國際新能源汽車市場，鼓勵汽車企業開展新型易貨貿易；引導整車企業組建「皖車出海」聯盟，共建共享海外服務體系等，提升海外競爭力。
「智能網聯汽車是汽車產業未來發展趨勢」。安徽省政協委員、中國電信安徽分公司黨委書記、總經理劉穎建議，以新基建、新技術、新應用、新模式、新標準「五新」為抓手，推進安徽智能網聯汽車產業發展。
安徽省政協委員、宿州市副市長楊澤勝建議，在全省以「合肥—蕪湖」雙核聯動的佈局中，皖北地區整體滯後，短板弱項比較突出。皖北地區依託零部件產業發展、算力等基礎，在汽車軸承、車身內飾、城市物流配送車和環衛車等專用車生產加工領域實現更多「小切口」突破。
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