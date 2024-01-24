安徽政協建議 加強皖車出海

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

安徽省政協十三屆二次會議22日開幕。安徽省政協委員們圍繞「大力發展汽車首位產業，加快建設具有國際競爭力的新能源汽車產業集群」建言獻策。

中新社報導，安徽省政協委員、合肥市副市長趙明建議，積極拓展國際新能源汽車市場，鼓勵汽車企業開展新型易貨貿易；引導整車企業組建「皖車出海」聯盟，共建共享海外服務體系等，提升海外競爭力。

「智能網聯汽車是汽車產業未來發展趨勢」。安徽省政協委員、中國電信安徽分公司黨委書記、總經理劉穎建議，以新基建、新技術、新應用、新模式、新標準「五新」為抓手，推進安徽智能網聯汽車產業發展。

安徽省政協委員、宿州市副市長楊澤勝建議，在全省以「合肥—蕪湖」雙核聯動的佈局中，皖北地區整體滯後，短板弱項比較突出。皖北地區依託零部件產業發展、算力等基礎，在汽車軸承、車身內飾、城市物流配送車和環衛車等專用車生產加工領域實現更多「小切口」突破。

競爭力 物流

延伸閱讀

電動車供應鏈 爆發力強

水溝蓋沒蓋！導盲犬「肉身護主卻墜進2米深井」獲救後1舉動警消感動哭了：太敬業

大陸多地霧濛濛！安徽發布「紅色預警」擾交通 能見度不到50公尺

安徽同鄉會受招待遊「天堂寨」 前秘書長聲押獲交保

相關新聞

北京出手救陸股 擬籌8.8兆護盤

近期大陸股市頻頻探底，官方搶救陸股再出招，彭博社報導，北京的政策制定者正在尋求籌集約人民幣兩兆元（約台幣八點八兆元）的股...

經濟穩定恢復 去年上海GDP增5%

今年的上海人民代表大會昨天（23日）上午在世博中心登場，上海市長龔正工作報告時表示，去年上海市的經濟穩定恢復，全年經濟成...

安徽政協建議 加強皖車出海

安徽省政協十三屆二次會議22日開幕。安徽省政協委員們圍繞「大力發展汽車首位產業，加快建設具有國際競爭力的新能源汽車產業集...

北上廣 今年GDP目標均設5%

大陸多地陸續召開地方「兩會」（人大、政協），除回顧去年工作，也為今年各地經濟成長定下目標。外界關注一線城市過往成績與今年...

中美股市市值差千兆 差距創新高

中國大陸股市與美國股市近期呈現兩樣情，大陸滬深股市與香港股市連番破底，美國股市則屢創新高。據彭博社彙編的數據顯示，當前美...

不僅沒賣 馬雲、蔡崇信大幅增持阿里巴巴股票

回應前段時間拋售阿里巴巴股票的傳言，去年第4季，蔡崇信家族基金增持了價值1.5億美元的阿里股票，阿里巴巴創辦人馬雲購買了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。