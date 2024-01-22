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A股慘跌 陸國常會：採取更有力有效措施穩市場、穩信心

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院總理李強主持大陸國常會，聽取資本市場運作與工作，會議提及要在穩市場、穩信心上採取更有力、有效措施。(路透資料照片)
大陸國務院總理李強主持大陸國常會，聽取資本市場運作與工作，會議提及要在穩市場、穩信心上採取更有力、有效措施。(路透資料照片)

央視新聞22日報導，大陸國務院總理李強主持召開國務院常務會議，會議聽取大陸資本市場運行狀況與工作內容，他指出，要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心。市場關注大陸官方的政策訊號能否帶動A股反彈。

針對資本市場工作，會議內容提及，要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡，大力提升上市公司質量和投資價值，加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。要加強資本市場監管，對違法違規行為「零容忍」，打造規範透明的市場環境。

會議也強調，要增強宏觀政策取向一致性，加強政策工具創新和協調配合，鞏固和增強經濟回升向好態勢，促進資本市場平穩健康發展。

A股22日出現大跌，上證指數再度跌破2800點整數關卡，收2,756點近五年低點，跌幅2.68%；深證成指收8,479點，跌幅3.5%。總體個股跌多漲少，全市場近5,200檔個股下跌，上漲個股不足150檔，逾200股跌超9%。

對於下跌原因，中信建投證券分析，當前市場資金面在下行周期中不斷累積負循環，進而造成市場恐慌情緒蔓延，大量的拋售讓市場承壓，因此造成市場的超跌。

對於A股慘況，大陸環球時報前總編、知名媒體人胡錫進因投資A股引發關注，但連續下跌，他參與股市也被認為代表素人參與資本市場的一個觀察面。胡錫進22日表示其總虧損達到人民幣7萬1,024元。外界推估其潛在虧損約11%。

他指出，股市連跌的影響已經超出了資本市場，對整個經濟的信心和社會綜合信心的影響也是負面的，個人認為，這已經是當前防範金融風險和提振社會信心的一個緊迫項。

資本市場 國務院 胡錫進

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