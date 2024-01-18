以工代賑 助逾253萬人就業

大陸國家發改委16日表示，2023年，通過實施以工代賑政策，累計吸納帶動253.4萬名低收入民眾務工就業，人均增收1.4萬餘元（人民幣，下同）。

中新社報導，以工代賑是指政府投資建設基礎設施工程，受賑濟者參加工程建設獲得勞務報酬，以此取代直接救濟的一種扶持政策。據發改委披露，2023年，在重點工程項目中實施以工代賑帶動183.6萬名民眾就業，人均增收1.6萬餘元。

具體來看，2023年，大陸25個省分在64個國家重大工程項目中實施以工代賑，包括平陸運河、川藏鐵路、北京至商丘高鐵、西氣東輸等重大標誌性工程，累計吸納20萬名民眾就業，已發放勞務報酬36.1億元；25個省分在17個中央投資專項中實施以工代賑，共吸納34.1萬名民眾就業，已發放勞務報酬41.3億元，覆蓋農業農村、交通、水利、能源、生態、城鎮建設、災後恢復重建等領域；31個省分在6900個省、市、縣三級各類重點工程項目中大力實施以工代賑，涉及各等級公路、中小河流治理、高標準農田建設等項目，共吸納129.5萬名民眾就業，已發放勞務報酬220.8億元。

此外，2023年，以工代賑專項投資項目吸納28萬名農村低收入民眾就近就業，人均增收1萬餘元。在中小型農業農村基礎設施項目中實施以工代賑吸納41.8萬名民眾就業，人均增收近0.8萬元。

大陸發改委稱，將進一步拓展以工代賑政策實施範圍，進一步擴大勞務報酬發放規模，向低收入民眾提供更多「工」的機會，提升「賑」的實效，充分發揮以工代賑穩就業、保民生、促發展的重要作用。