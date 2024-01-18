航運開通 智利櫻桃直送京津冀

天津東疆綜合保稅區管委會消息稱，16日，隨著大型集裝箱班輪Bach號駛進位於天津東疆綜合保稅區的天津港太平洋國際集裝箱碼頭，京津冀地區迎來首艘智利直航「車厘子（台稱櫻桃）快線」。該集裝箱船裝載了約2500噸車厘子，將在完成接卸查驗等工作後2小時內抵達京津冀市場。

中新社報導，未來一周，東疆還將接卸兩艘次智利車厘子快船，累計約8300噸車厘子將從天津上岸。除京津冀市場外，這批車厘子還將通過高速公路向外輻射，24小時內可達遼寧、河南、江蘇等地。

天津東疆綜合保稅區相關負責人介紹，近年來，冬季車厘子在京津冀市場需求量持續攀升。此次開通的直航快線，從智利聖安東尼奧港口出發直接運抵天津，較傳統運輸時長縮短一周，加上提前申報、船邊直提、船舶零待時等一系列高效口岸政策助力，新鮮的車厘子實現了從智利果園到京津冀市場一站式快捷冷鏈運輸。

「以往京津冀地區的車厘子，主要來自廣州、上海等地，船舶到港後再經陸路運輸。而智利—天津開通後，車厘子在天津分撥，到達京津冀的運輸時間、物流成本明顯降低，市民可搶鮮品嚐。」東疆綜保區商務局副局長趙詣表示，此次抵港的車厘子將為京津冀市場提供充足貨源。根據市場供給，車厘子市場價格將隨之降低。

為讓進口水果保鮮保質，天津口岸通關環境、碼頭基礎設施和物流服務持續優化，碼頭、海關、海事等多部門搭建綠色通道。天津海關所屬東疆海關依托口岸智慧管控系統，實現放行直提、入場堆存和查驗貨物的自動分流，船邊直提卡車抵達港區後，從卸船到裝車、出閘，僅需45分鐘，便可將車厘子運往京津冀水果市場。