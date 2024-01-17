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陸造船業 連14年全球居首

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國船舶工業行業協會15日在北京發佈的數據顯示，2023年，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的50.2%、66.6%和55%。中國造船國際市場份額已連續14年居世界第一。

中新社報導，中國船舶工業行業協會第五屆理事會第十六次常務理事會議暨2023年度船舶工業數據新聞發佈會當日在北京舉行，中國船舶工業行業協會統計信息部主任鄭一銘表示，2023年，中國船舶工業呈現穩中向好、穩中有進、穩中提質的良好發展態勢，造船三大指標全面增長，國際市場份額保持領先，收入利潤出口全面提升，高端裝備取得突破，綠色低碳化加速發展。

數據顯示，2023年，中國造船完工量4232萬載重噸，同比增長11.8%；新接訂單量7120萬載重噸，同比增長56.4%；截至12月底，手持訂單量13939萬載重噸，同比增長32%。新接訂單量按修正總噸計算，創2008年以來新高。

2023年，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的50.2%、66.6%和55%，較2022年分別增長2.9個百分點、11.4個百分點和6個百分點，份額首次全部超過50%。以修正總噸計分別占47.6%、60.2%和47.6%，同樣保持全球領先。

中國造船國際市場份額已連續14年位居世界第一，造船大國的地位進一步穩固。中國骨幹船企國際競爭力不斷增強，中國船舶集團有限公司造船三大指標位居全球各造船集團之首。

據統計，2023年1月至11月，中國規模以上船舶工業企業實現主營業務收入5439.1億元（人民幣，下同），同比增長23%；實現利潤總額224.1億元，同比增長77.5%。

北京 競爭力

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