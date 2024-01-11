華為鴻蒙生態再添巨頭！ 京東宣布啟動鴻蒙原生應用開發

華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東10日發布微博稱京東將基於HarmonyOS NEXT的全場景無縫流轉、原生智能等創新特性開發原生應用。而余承東本人跟京東集團首席執行官兼執行董事許冉皆出席了該場簽約儀式，代表對相關合作的重視。也意味鴻蒙系統在大陸全網生活圈的適配將越來越廣。

許冉在簽約儀式上表示，「京東與華為在消費人群上匹配度高，基於HarmonyOS的創新能力，將為消費者帶來全新的全場景購物體驗。同時，雙方將通過共建AI能力，實現消費者體驗上的革新。」

華為在去年8月發布鴻蒙HarmonyOS 4.0，並公布面向開發者的 HarmonyOSNEXT開發者預覽版，該版本被稱為真正的「純血鴻蒙」。也被業界視為鴻蒙將不再兼容安卓系統。

余承東在去年9月25日華為秋季全場景新品發布會上宣布，鴻蒙原生應用全面啟動，HarmonyOS NEXT開發者預覽版將在2024年第一季面向開發者開放。

據科創板日報統計，截至目前有400多家合作夥伴，全面啟動鴻蒙原生應用的開發。除了京東外，還包括支付寶、美團、新浪微博、小紅書、B站、高德地圖、58同城等多家巨頭入口平台。

自去年11月以來大陸多家網路公司如網易、美團、今日頭條等刊登職務徵召與鴻蒙開發相關人員；此外，同程旅行也宣布啟動開發鴻蒙系統App等。顯示大陸網路平台正加緊開發鴻蒙系統相容應用程式。

余承東2日在華為內部信中表示，2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，華為要加快推進各類鴻蒙原生應用的開發，集中打贏技術底座和三方生態兩大最艱巨的戰鬥。

市場調研機構Counterpoint數據顯示，2023年第二季，大陸智慧手機市場的操作系統佔比，鴻蒙操作系統份額達到10%，較上年同期增加了6個百分點。在全球市場上，鴻蒙、iOS、安卓的份額分別為2%、17%、81%。