馬爾地夫與大陸聯合新聞公報：反對一切台獨分裂活動

馬爾地夫總統穆伊茲近日訪問大陸，11日大陸公布了雙方聯合新聞公報，馬爾地夫強調堅定奉行一個中國原則，反對一切台獨分裂活動，不同台灣發展任何形式的官方關係，支持北京「為實現國家統一所作的一切努力」。

根據雙方發布的聯合新聞公報，雙方一致同意將中馬關係提升為「全面戰略合作夥伴關係」，雙方願積極推進經貿合作，充分發揮中馬經貿合作聯委會機製作用，提升貿易便利化水平；馬爾地夫感謝大陸長期以來為馬經濟社會發展提供的無私幫助。大陸則表示將「繼續在基礎設施建設、醫療衛生、民生改善、新能源、農業、海洋環保等馬方優先關注的領域向馬方提供力所能及的支持」。

此外，雙方同意推動落實全球安全倡議，深化執法合作，共同應對包括傳統和非傳統安全威脅在內的重大挑戰，為促進兩國關係發展和地區及全球和平穩定作出貢獻。

就「核心利益」的部分，馬爾地夫表示「堅定奉行一個中國原則，承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」，馬爾地夫並表態「反對任何損害中國主權和領土完整的言行，反對一切『台獨』分裂活動，不同台灣發展任何形式的官方關係。馬方反對外部勢力以任何藉口干涉中國內政，支持中國為實現國家統一所作的一切努力」。

穆伊茲（Mohamed Muizzu）是2024年首位到訪大陸的外國元首，他也打破馬爾地夫總統上任後先訪問印度的慣例，首先到大陸訪問。

他8日先抵達福建廈門，大陸駐馬爾地夫大使王立新向福建省外事辦指導的新媒體「大國外交福建時刻」指出，馬爾地夫新政府高度重視對大陸發展關係，福建也是海上絲路起點，馬爾地夫新政府宣示要做大做強旅遊業跟漁業，也期待與福建擴大合作。

她指出，這次馬爾地夫訪問團規格很高，包含經濟發展部長、旅遊部長、漁業資源部長、總統府幾位部長都參加代表團，馬爾地夫新政府「和中國合作願望非常強烈，期待也非常高」。

值得一提的是，王立新1月2日拜會馬爾地夫國防部長加桑（Mohamed Ghassan Maumoon），強調大陸願與馬方一道不斷深化兩國防務安全交流合作，助力兩國關係再上新高，並為維護本地區和國際和平安寧做出貢獻。加桑則表示願同大陸加強在軍事交流、人員培訓、反恐、救災等領域合作，推動馬中兩國友好合作關係不斷向前發展。