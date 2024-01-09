陸反貪腐大刀 習近平點名金融、國企、能源等5領域

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
中共總書記習近平在二十屆中央紀委三次全會上發表演說強調，深入推動中共的自我革命，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。央視
中共總書記習近平在二十屆中央紀委三次全會上發表演說強調，深入推動中共的自我革命，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。央視

中共中央紀律檢查委員會第三次全體會議昨起召開，中共總書記習近平在會上強調，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰；維持懲罰貪腐高壓態勢，把嚴懲政商勾連的腐敗作為重中之重。習並點名深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等五個領域的腐敗。

中共二十屆中紀委第三次全會昨至十日在北京召開。會議之前，中共中央紀委國家監委網站刊文，提及將加強對金融、國企、醫療、糧食購銷、鄉村振興、菸草、體育和統計等領域案件查處力度，對比較突出的行業性、系統性、地域性腐敗問題進行專項整治，有效防範化解系統性風險。

新華社報導，習近平昨在會議上指出，經過新時代十年堅持不懈的強力反腐，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但情況依然嚴峻複雜。

習近平稱，要加強中共對反腐敗鬥爭的集中統一領導，持續維持懲罰貪腐高壓態勢；進一步健全反貪腐法規制度，加強對賄賂行為懲治。要把嚴懲政商勾連的腐敗作為重中之重，堅決打擊以權力為依託的資本逐利行為，堅決防止各種利益集團、權勢團體向政治領域滲透 。

他並指出，要破潛規則，立明規矩，堅決防止搞「小圈子」「拜碼頭」「搭天線」，有力打擊各種政治騙子，督促領導幹部從嚴管好親屬子女。

中共 反腐 習近平

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