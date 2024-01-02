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瑞銀：2024年大陸銀行業增長將會分化 持防禦看法

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
瑞銀表示對大陸銀行業仍持有防禦性看法，這與大陸地方政府融資平台（LGFV）﹑房地產市場及宏觀環境等仍有不確定有關。同時，預料大陸銀行今年貸款平均增長15%。美聯社
瑞銀表示對大陸銀行業仍持有防禦性看法，這與大陸地方政府融資平台（LGFV）﹑房地產市場及宏觀環境等仍有不確定有關。同時，預料大陸銀行今年貸款平均增長15%。美聯社

2024年第一個工作日，瑞銀投資銀行研究部發表2024年展望，指大陸的銀行業在今年將出現增長分化。而在考慮到大陸地方政府融資平台（LGFV）、房地產市場和宏觀環境等依然存在諸多不確定性，2024年該行研究部對大陸該行業仍持防禦性看法。

瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之指出，該行預計2024年其覆蓋的大陸地方性銀行收入和撥備前利潤，將平均按年增加7.1%和7.5%，主要由於資產負債表擴張，部分被淨息差收窄所抵消。

瑞銀研究部預測，大陸2024年貸款將平均按年增長15%。對於淨利潤，得益於營收增長和撥備覆蓋率充足提供的緩衝，平均淨利潤可能按年增長9.2%。

同時，該部還預計，LGFV貸款重組將使瑞銀覆蓋的中資銀行淨息差收窄3至12個基點。而瑞銀的假設包括重慶、成都的LGFV貸款利率分別下調200、100個基點，其他地區下調150個基點。另，重慶和其他省份的實施期分別為2年、3年。

至於在澳門博彩產業，瑞銀投資銀行研究部則持樂觀態度。該行認為，儘管受基數影響，增速有所放緩，但估值不高營收有增長空間，

此外，瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，維持2024年中場博彩總收入（GGR）達到2019年水準的105%（按年增加19%）的預測，但將EBITDA復甦率從2019年水準的102%下調至86%，主要由於上調營業費用預測。

投資銀行 主管 房地產

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