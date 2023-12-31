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內需不足 陸學者：2024年中國經濟將比2023年難度更大

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生指出，當前中國經濟最大的問題還是內需不足。（新華社）
中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生指出，當前中國經濟最大的問題還是內需不足。（新華社）

展望即將到來的2024年，中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生指出，OECD近期預測2023年中國經濟增長率為5.2%，2024年、2025年為4.7%、4.2%，因此可以看出，2024年中國經濟其實比2023年難度更大。他認為，當前中國經濟最重要的問題還是內需不足。

張燕生接受上海《澎湃新聞》專訪時指出，2023年中國經濟增長率大概在5.3%左右，完成了年初設定的目標，但這是在低基期上完成的。2022年中國經濟增長率為3%，若2023年是5.3%，兩年平均還是比較低的增長率。目前中國的經濟運行仍屬恢復性，存在內生動力不足、轉型升級面臨新阻力、高質量發展面臨一些新的困難和問題等。

他指出，中國經濟2023年面臨的風險，一是沒有真正擺脫疫情影響；其次，地緣政治的影響非常大。從外貿看，今年大陸與前五大貿易夥伴中的歐盟、美國、日本、韓國的進出口，尤其是出口，下降幅度非常大，超過外需萎縮所產生的影響。

第三，需求衝擊。張燕生表示，至少到2028年，全球經濟增長都會低於均衡水準，需求不足可能是全球性現象，這也導致中國經濟的困難。

張燕生認為，當前中國經濟最重要的問題是內需不足。若要對內需綜合施策，投資是其中重要的一項。在他看來，如果從滿足人民對美好生活的需要看，目前中國大陸的基礎設施「還差得遠」。例如，城市更新、交通改善，以及教育、醫療、養老、住房等都還面臨很多困難，這些方面資源供應還不足，一些公共服務還需要大量的投資。

張燕生指出，要擴大消費，首先得從增加居民可支配收入、增加居民可支配收入占GDP的比重做起。這就必須提高勞動生產率、提高全要素生產率，全要素生產率的提高需要六個因素：加快新型城鎮化、新市民化，把勞動力和資源要素從低生產率部門轉移到高生產率部門；提高經濟的高水平對外開放和國際化程度；通過教育提高人力資本素質；提高研發創新能力；改革推動制度變遷；發揮市場規模優勢來更好的發展。

對於大陸民眾不願意花錢的原因？張燕生說，這是因為中國大陸的教育、醫療、住房、養老等成本太高，保障能力弱，讓老百姓有後顧之憂。

針對不少學者呼籲大陸官方發放消費券，張燕生表示，這些政策如果是在2020年、2021年推出可能是好政策，但如果到了2024年才實施，已經太晚了。他認為，大陸要擴大需求，短期的政策主要還是投資，中期則是要真正解決車市、樓市、電子產品等大宗消費的問題，長期是解決改革防風險問題。

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