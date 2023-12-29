外銀：陸房市下滑 政策難扭轉

高盛、大摩和瑞銀等十家國際投資銀行預期大陸房地產市場明年會持續低迷，並拖累經濟增速。評估還認為，當前官方推出的一系列「穩樓市」措施仍不足以扭轉房地產業下滑局面。

根據大陸國家統計局數據，大陸今年前十一月房地產開發投資年減百分之九點四，已連續十九個月負成長，且逼近去年全年衰退百分之十的紀錄。倘若真如預料，大陸房地產將走入第三年的衰退之路。

彭博報導，高盛看法最悲觀，預計明年大陸房地產固定資產投資將出現「兩位數萎縮」，將使實際ＧＤＰ增速減少一個百分點。摩根士丹利（大摩）、瑞銀則預計分別下跌百分之七、百分之五。連中資背景的招銀國際也預估大陸房地產投資將下降百分之七。

高盛和瑞銀皆評估明年大陸房地產銷售將下降百分之五。中信證券首席經濟學家明明指出，由於今年新開工建案大幅下降，等同於已完工項目面積仍有下降空間。

另有分析指，產業規模龐大的房地產建業活動下降是內需疲軟主因，進而構成大陸通貨緊縮的壓力。