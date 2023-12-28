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大幅漲薪！京東明年全體員工加薪至少20% 喊話離職員工「回家即加薪」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸電商京東集團宣布，2024年1月1日起，京東零售全員將平均加薪不低於20%。（圖／取自澎湃新聞）
大陸電商京東集團宣布，2024年1月1日起，京東零售全員將平均加薪不低於20%。（圖／取自澎湃新聞）

大陸龍頭電商平台京東近期又有大動作，加薪消息引發大陸市場高度關注。京東於其微信公眾號宣布，2024年元旦起，全體零售人員加薪至少超過20%，採銷等第一線業務人員的年固定薪酬將大幅度上漲近100%，並於隔日發布採銷「召集令」，歡迎先前離職的採銷員工回歸，稱「回家即加薪」。

京東集團微信公眾號「京東黑板報」消息，京東27日以「大幅漲薪」正式發出公告，自2024年起京東採銷等一線業務人員漲幅近100%。此外，京東緊接著於28日再宣布「京東採銷召集令」，以遊歷在外的京東採銷兄弟稱呼先前離職的採銷員工寫到，自2024年1月1日起，在職的京東採銷將大幅加薪，「此刻我們也惦念著離家的你」，正式宣告要重新向過去的員工張開雙手。

京東指出，其承諾相關員工回歸之後，福利及年資可繼續累計，而年資補貼、住房保障基金、繼續教育、老員工專屬稱號、員工救助基金等亦都會延續，而且「相逢如新，回家後適用零售採銷薪資新政策，回家即加薪」。

公開資料顯示，京東集團上次官宣大規模加薪已是兩年前。在2021年7月13日，京東宣布於2021年7月1日至2023年7月1日兩年時間，將員工平均年薪由14薪逐步漲至16薪，且從公告當月開始直接加薪兩個月。

另，財聯社指出，自去年起，京東對內部員工先後進行許多薪資調整措施。其中，去年11月22日，京東創辦人劉強東在一封給全體員工的信件中表示，要對員工和高階主管待遇推行「一公升一降」措施。

劉強東寫到，在其公司高階主管待遇方面，為提升基層員工福利待遇，同時盡量減輕公司壓力，自2023年元旦起，京東集團高階主管的現金薪資降低10%至20%不等，職缺越高降越多，以此類推。而在員工待遇提升上，京東計畫逐步將外包員工轉化為德邦自己的員工，確保外包員工也能享有自有員工的五險一金待遇。

此外，有消息提到，在12月中旬時，市場曾傳聞稱，「京東多個業務條線正在進行人員調整，沒有年終獎」，不過，當時京東內部人士處回應，否認裁員的消息，並稱沒有任何類似計劃。

而此前，界面新聞曾報導，京東內部消息指出，到今年年底，京東員工已超過59萬人。除40多萬名物流配送員外，採銷人員已達數千人規模。

對於京東大陸調漲薪水的消息，不少大陸網友表示，打工人流下羨慕的淚水，「這年頭不被裁員減薪已經萬幸了，居然還能看到漲100%工資的」。還有人無奈表示，「真是幸福企業」，又是別人家的公司。

薪資 主管 京東集團 離職

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