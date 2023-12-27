兩岸經貿不僅ECFA 學者：政經關係惡化 必衝擊台灣經濟

國立中央大學榮譽教授，台灣亞太產業分析專業協進會（APIAA）院士單驥27日在中央大學舉辦的12月消費者信心指數記者會上指出，台灣經濟未來半年充滿變數，特別兩岸之間經貿關係會越來越緊張，緊張趨勢會隨著兩岸關係惡化，對台灣經濟會有直接且不利影響。

單驥表示，如果獲勝陣營對兩岸關係是惡化趨勢可能，政治關係會導致兩岸經濟惡化，幾乎可以劃上等號。

單驥指出，雖然目前兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是重點，但牽扯層面不侷限ECFA。他提出「超越式進口替代」概念，他表示，大陸具備高工業水平，如果他們政策決定少向台灣採購，改用本地成品原材料，再加上ECFA終止讓利，種種因素都會造成台灣經濟衝擊。

單驥稱，台灣本來是外向為主經濟，當貿易受到衝擊，勢必會讓失業率快速攀升，也衝擊市場、老百姓生活與工作機會。「人不分老中青、企業不分大中小都會受到衝擊」他說。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，在大陸宣布貿易壁壘成立，緊接著ECFA12項產品讓利取消，可能民眾影響有限，因此未必反映在這一次消費者信心調查中，民眾要看到失業、所得變化等事件才有感。

吳大任提醒，如果ECFA終止，加上台灣未能加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），面臨關稅競爭力下降狀況，在台灣生產會被課較高關稅，對廠商而言會選擇外移、出走，就會影響台灣投資，導致下降，也會影響就業，後續影響也要評估，對經濟成長影響蠻大。

東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬指出，目前兩岸貿易狀況或可參考先前中美貿易戰的經驗，時任美國總統川普稱中國大陸不公平貿易，所以要引發貿易戰，現只要把中美換成兩岸，「不公平貿易、長期逆差，造成工作機會減少」等字眼一樣適用。

朱雲鵬也語重心長提醒，資本能在國際自由流動，因此他認為台商不會有問題，任何情境可生存，但年輕人要有在世界自由移動的本領，技能與水準，因為「大環境不能保護年青人，年輕人只能自保」。

中央大學台灣經濟發展研究中心調查12月消費者信心指數總指數為70.06點，與上個月比較上升0.66點；本月下降幅度最多的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為81.33點，較上個月調查結果下降0.51；本月下降幅度最少的指標為「未來半年就業機會」，本月調查結果為67.32點，與上個月調查結果相較下降0.1點。