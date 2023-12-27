德陽東方風電助力 陸最大基地發電
近日，年發電量逾100億千瓦時、由東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）參與建設的中廣核興安盟300萬千瓦風電項目全容量併網發電。這是大陸在運最大陸上風電基地，也是大陸第一批以沙戈荒地區為重點的大型風電光伏基地專案之一。
興安盟位於內蒙古東北部，項目總裝機容量300萬千瓦，其中由東方風電提供150萬千瓦、共計369颱風電機組。該項目分兩期建設，項目所在地興安盟科爾沁右翼前期裝機100萬千瓦、中期裝機200萬千瓦。其中，東方風電負責前期50萬千瓦119台風電機組、中期100萬千瓦250台風電機組。
總部位於四川德陽的東方風電積極參與該項目建設，現場團隊創下了單月完成28台機組吊裝、15天實現119台機組全容量併網發電的優異成績，贏得了各方讚許。
2020年9月23日，該項目完成首台風機吊裝；2022年6月29日，完成一期100萬千瓦風電項目投產；2023年1月10日，完成二期200萬千瓦風電項目投產。
據悉，該項目全容量投產後，每年可等效減少標煤消耗約296萬噸，減少二氧化碳排放約802萬噸，相當於植樹造林2.25萬公頃。
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