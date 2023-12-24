國產客機報價 略低於波音

中國國航（簡稱：國航）昨（23）日發布新機採購公告，透露該公司訂購大陸國產大型客機C919的計畫及報價，其中每架C919飛機報價為1.08億美元（約新台幣34億元），雖然報價已調漲，仍比波音的737-800、737MAX8還便宜。

國航公告，將向特定對象發行A股股票，擬募集資金總額不超過人民幣60億元，將用於引進六架C919及11架ARJ21項目及補充流動資金。

公告中也列出了中國商飛最新提供的2024年報價，其中每架C919飛機為1.08億美元，ARJ21的為0.38億美元。證券時報報導，之前東航的採購價為0.99億美元。

為降低對波音和空巴的依賴，大陸政府對國產飛機的期望寄託在中國商飛身上，該公司推出的大陸首款國產窄體飛機C919已正式交付，而波音737 MAX 8已在全球60%的民航機隊中占據一席之地。

第一財經日報報導，C919大型客機，已累計815架訂單。一年前，東航作為大陸國產C919大型客機的全球首發用戶，在2022年12月9日正式接收C919的全球首架交付機。這也意味著，目前被波音和空巴占據的窄體客機市場，迎來了第三家競爭者。