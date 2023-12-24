國產客機報價 略低於波音

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

中國國航（簡稱：國航）昨（23）日發布新機採購公告，透露該公司訂購大陸國產大型客機C919的計畫及報價，其中每架C919飛機報價為1.08億美元（約新台幣34億元），雖然報價已調漲，仍比波音的737-800、737MAX8還便宜。

國航公告，將向特定對象發行A股股票，擬募集資金總額不超過人民幣60億元，將用於引進六架C919及11架ARJ21項目及補充流動資金。

公告中也列出了中國商飛最新提供的2024年報價，其中每架C919飛機為1.08億美元，ARJ21的為0.38億美元。證券時報報導，之前東航的採購價為0.99億美元。

為降低對波音和空巴的依賴，大陸政府對國產飛機的期望寄託在中國商飛身上，該公司推出的大陸首款國產窄體飛機C919已正式交付，而波音737 MAX 8已在全球60%的民航機隊中占據一席之地。

第一財經日報報導，C919大型客機，已累計815架訂單。一年前，東航作為大陸國產C919大型客機的全球首發用戶，在2022年12月9日正式接收C919的全球首架交付機。這也意味著，目前被波音和空巴占據的窄體客機市場，迎來了第三家競爭者。

波音 空巴 東航

延伸閱讀

波音737MAX新機交付 傳中國發改委准了

德陽造飛機用供電電纜 填補陸空白

國產C919客機低飛繞維港2圈 「飛機餐」生意額增2成

喊如果當選會讓兩岸穩定 侯友宜：選綠戰機來、選藍客機來

相關新聞

陸出借134億 助尼國蓋機場

我前友邦尼加拉瓜與中國大陸復交兩周年之際，兩國雙邊關係提升為戰略夥伴關係，尼加拉瓜並進一步宣布與大陸簽署四點三億美元（約...

前財長建議明年預算赤字3.8%

為穩定大陸明年經濟情勢，大陸財政部前部長樓繼偉表示，當前貨幣政策仍有較大的降息、降準空間，明年的財政預算赤字最好維持在3...

比亞迪赴匈牙利設電動車廠

據界面新聞報導，比亞迪並未透露投資規模以及工廠產能等資訊。英國《金融時報》報導稱，這項投資案金額將達數十億歐元，未來規劃...

水泥業找新成長點 另闢蹊徑

受到大陸房地產持續不景氣拖累，包括海螺水泥在內的大陸多家水泥企業業務布局已向產業鏈延伸，大筆資金投向「骨材」等項目建設，...

小米汽車傳28日在陸亮相

外傳小米汽車有望在28日對外發表，屆時還會公布新車預售價格，小米集團董事長雷軍將進行演講，部分門店已提前邀約消費者看車。

國產客機報價 略低於波音

中國國航（簡稱：國航）昨（23）日發布新機採購公告，透露該公司訂購大陸國產大型客機C919的計畫及報價，其中每架C919...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。