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大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸21日再度出招，宣布中止部分ECFA產品對台關稅減讓，圖為海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）示意圖。 聯合報系資料照
大陸21日再度出招，宣布中止部分ECFA產品對台關稅減讓，圖為海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）示意圖。 聯合報系資料照

大陸對台貿易壁壘調查結果出爐後，21日再度出招，宣布中止部分ECFA產品關稅減讓，涉及12個稅目產品，並再度提到「希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制」。

大陸國務院關稅稅則委員會21日公布關於中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》部分產品關稅減讓的公告，內容指出，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》規定。

公告指出，根據《海峽兩岸經濟合作框架協議》，國務院關稅稅則委員會按規定和程序決定，中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》部分產品關稅減讓。「希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制」。

相關公告提到，自2024年1月1日起，對原產於台灣地區的附件所列丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率，按現行有關規定執行。

根據官方所提附件，相關產品包含丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡膠)、其他初級形狀的烯烴聚合物。

國務院 關稅 ECFA

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