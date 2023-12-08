大陸經濟能否擺脫被看壞？梁國源：關鍵在「政治」干擾程度

國際貨幣基金組織（IMF）將今年大陸的經濟成長率預測從5.2%下修至5%，明年的經濟成長預測也從4.8%降至4.2%，引起全球看壞大陸經濟的討論。元大寶華綜合經濟研究院創院院長梁國源8日表示，大陸經濟能否擺脫被持續看壞的命運，關鍵在於「政治」對經濟運作干擾程度。尤其看能否解決經濟擺脫對過度依賴投資，以及如何妥善與美國關係。

梁國源在中華經濟研究院舉辦的「劉大中教授暨蔣碩傑教授紀念活動」上指出，大陸內部部分，要看大陸政府是否有意願和能力，讓經濟擺脫對過度投資的依賴，轉向更高的消費和更好的投資。以及大陸國家主席習近平的政權能否說服民眾「共同富裕」不僅是一個理想口號，而是能夠兼顧共產黨結構與資本主義關係共存共榮，且打造出一個更平衡發展的經濟遠景必然途徑。

外部方面，梁國源指出，北京政府如何妥善處理與美國之間日益走向競逐的關係，以及如何打消美國盟友與國際間經濟版圖擴張的疑慮。

梁國源進一步解釋，鄧小平時代的鄧小平與追隨者極為務實，因而容許大陸經濟開放、允許部分自由市場經濟，為當時的大陸經濟注入活力。1982年到2017年這段時間裡，西方投資者也認為大陸經濟與政策運作具有可預測性。

梁國源指出，中央對地方各級官員推動經濟發展的考核機制，導致官商關係「友好」是企業取得各種經商許可的前提，也是各級官員達成政績的利器，最後直接與間接提供貪腐的空間。

梁國源提到，當官商關係造成貪腐，將影響民眾對官箴的信賴，且貧富差距擴大，也會使民眾產生嚴重的被剝奪感，進而對政府有所怨懟，影響中共政權的穩定性。

梁國源認為，正因2017年後，習近平逐步將過往「相對自由放任」調性的政策收緊，首要目的是政經穩定，而非加速發展。同時習政府對高科技行業的整改及美中脫鉤等行動，讓西方投資者因政策路徑不可預測而卻步，並認為大陸經濟後續發展有許多不確定性，經濟活力（dynamism）正在消退。