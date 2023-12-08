AI PC將成個人助理 2024年中國搭載AI終端佔比將達55%

《澎湃新聞》報導，今年是人工智慧大模型快速發展的一年，而明年許多終端設備都將搭載人工智慧功能，而人工智慧將從雲端到端側進一步擴展。12月7日，在首屆AI PC產業創新論壇上，大陸聯想集團和國際數據資訊公司（IDC）聯合發布了首份《AI PC產業（中國）白皮書》。《白皮書》指出，未來，每個個體都可以擁有一個專屬於自己的AI PC，運行屬於自己的「個人大模型」，AI PC將成為個人、家庭與企業不可或缺的個人AI助理。

報導稱，AI PC是典型的人工智慧端側應用，在此之前，許多手機已經搭載了端側大模型功能。IDC發布了2024年中國智慧終端十大洞察報告，預計2024年中國市場上搭載AI功能的終端設備將超70%，AI終端佔比將達55%。所謂AI終端是指處理器整合AI引擎的終端設備。

而《科創板日報》更報導，IDC中國副總裁王吉平介紹，AI成為PC開啟第三次大升級的關鍵技術驅動力，對PC而言是一大市場反彈的機會。IDC預測，AI PC在中國PC市場中新機的組裝比例在未來幾年快速攀升，將於2027年達到81%，成為PC市場主流。

報導稱，今年10月24日，聯想集團已展示了首款AI PC，並預計搭載端側大模型的PC將在明年9月以後上市。《科創板日報》也獲悉，12月15日，英特爾會在國內發布以AI PC為導向的英特爾酷睿Ultra處理器（Meteor Lake），以及第五代英特爾至強可擴充處理器（Emerald Rapids），新平台的AI算力是上一代的8倍。

民生證券電子產業首席分析師方競說，「處理器作為算力的提供者至關重要，目前英特爾及AMD均推出了內建NPU單元的處理器方案，高通亦發布了基於ARM架構的內建NPU處理器。」他說，未來CPU+NPU+GPU或將協作成為AI PC算力基座。

澎湃新聞報導稱，IDC認為，隨著終端算力提升和AI加速引擎逐漸在處理器上集成，終端市場上AI部署逐漸從雲向端側擴展。王吉平在解讀《白皮書》時指出，AI PC在硬體上整合了混合AI算力單元，且能夠在本地運行「個人大模型」、創建個人化的本地知識庫，實現個人化的自然交互。

他說，它不僅承擔原有的生產力工具和內容消費載體的職能，更在功能上由工具屬性升級為助理屬性，成為個人「第二大腦」，成為與用戶如同雙胞胎般的個人AI助理。

聯想集團副總裁、中國區策略及業務拓展副總裁阿木也在論壇上表示：「出於資料安全和隱私保護的考慮，以及更高效率、更低成本響應用戶需求的考慮，人們既希望獲得公共大模型強大的通用服務，又希望AI能真正理解自己、提供專屬個人的服務，並且能夠充分保障個人資料和隱私安全。」他認為，公共大模型和個人大模型混合部署、滿足用戶需求正愈加成為產業共識，混合人工智慧日益成為未來AI更好、更專屬地服務於每個人的發展趨勢。