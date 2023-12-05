A股滬指失守3000點 陸分析師：技術面或強勁反彈

A股三大指數5日均跌超過1.5%。其中，上證指數跌1.67%並且時隔一個半月再度跌破3,000點整數關卡，深證成指和創業板指分別下跌1.97%和1.98%。大陸分析師認為，四個跳空缺口後的下跌動力不足，技術面或迎來強勁反彈。

澎湃新聞報導，對於A股市場的下跌，分析人士稱，主要是四方面因素的共同作用：首先，最直接的便是海外相關擾動；其次，是資金面的相對弱勢，特別是北向資金的再次大幅淨流出；其次，是綜合作用下，情緒面整體表現不佳；最後，是大市值藍籌股連續破位式下跌後的繼續調整。展望後市，多位受訪的市場人士認為，當前時點臨近政策窗口期，隨著市場回檔至前期低點附近，對A股後市表現不宜悲觀。

永贏基金指出，近期市場仍在期待實質性政策落地下情緒不佳，整體持謹慎觀望態度，隨著A股跌破3,000點，一定程度也引發了「恐慌盤」拋售。

Wind資料顯示，週二（12月5日）北向資金連續第三個交易日出現淨流出，且合計淨流出高達人民幣75.2億元。其中，滬股通淨流出48.9億元，深股通淨流出26.2億元。

方正證券分析師趙偉在5日的最新研究報告中分析，技術面上，上證50及滬深300指數自高點回檔以來，皆已出現四個向下跳空缺口，繼續下跌的動力不足，且上證50及滬深300日線MACD指標持續底背離，加之短線技術上的嚴重超賣，日線MACD指標將連續多次底背離，再度慣性回落後，大盤有望爆發出強勁的反彈走勢。

盤面上看，A股市場普跌格局突出。一方面，個股層面上，兩市出現上漲的股票不足700支，而股票出現下跌的上市公司超過4,600家。其中，電腦類股跌超過3%領跌滬深兩市，傳媒、電子、國防軍工、通信、機械設備、房地產和社會服務，悉數跌逾2%。

趙偉表示，從技術面看，此次大盤再度跌破3,000點關口，盤中留下了5.34個點的向下跳空缺口，但量能並未能夠有效釋放，短線還將慣性下跌，盤中將考驗2,950點附近支撐。同時，由於市場信心遭受重創，恐慌性的情緒化出現，甚至短期內並不排除大盤考驗2,923點支撐，甚至不排除跌破2,923點的可能性。