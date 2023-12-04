陸國資委：堅決防範化解 央企金融板塊業務風險問題

大陸金融債務問題持續，12月1日，大陸國務院國資委黨委召開會議指出，要聚焦信託公司等四個領域，包括信託公司、財務公司、商業保理公司、私募股權投資基金等，堅決防範化解中央企業金融板塊業務風險議題，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

據大陸國資委網站4日消息指出，國資委黨委召開推進中央企業巡視整改專案治理工作專題會議。會議強調，國資央企各單位要面對突出問題，鎖定目標任務，依照方案部署，有力有效抓好專案治理問題整改。要聚焦「三個深挖」，即深挖違規吃喝、違規收送禮品禮金、履職待遇違規等問題，堅決糾治享樂主義奢靡之風突出問題，並堅決糾治形式主義官僚主義突出問題。

會議提到，要聚焦「四個領域」，即信託公司、財務公司、商業保理公司、私募股權投資基金等，堅決防範化解中央企業金融板塊業務風險問題，同時要全面研判企業金融板塊整體風險，早識別、早預警、早暴露、早處置，風險一旦露頭就要果斷出手將其消滅在萌芽、阻斷在早期，並建立健全長效機制，「牢牢守住不發生系統性風險的底線」。

此外，會議要求，要強化組織落實，高品質推動專案治理工作取得實際成效。國資委分別特別成立違反中央八項規定精神問題專項治理工作領導小組、中央企業金融板塊業務風險問題專項治理工作領導小組，確保壓力層層傳導、責任層層落實，形成推動專案治理工作強大合力。

會議還指出，各單位要強化主體責任抓落實，建立貫通各層級的專案治理推進機制，壓實各級企業和職能部門責任，敢於刀刃向內、敢於揭短亮醜，推動企業上下步調一致查問題、抓治理。並要聚焦關鍵環節抓落實，自查自糾要突出「實」、督導檢查要突出「嚴」、總結改進要突出「治」，結合企業實際建立問題清單、任務清單、責任清單，堅決整治。

會議再指，要明確各類問題的紅線、底線，著力解決好共性、長遠、深層問題，持續提升專項治理成效，並且要嚴肅工作紀律抓落實，嚴格落實請示報告制度、落實專案治理有關政策，確保各項工作取得實效。