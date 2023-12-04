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兩岸青年交流推手、北京台青鄭博宇病逝 享年37歲

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
北京台青代表鄭博宇2019年成為首位獲得「北京青年五四獎章」的台灣青年，也是北京首位申領居住證者。本報系資料照
北京台青代表鄭博宇2019年成為首位獲得「北京青年五四獎章」的台灣青年，也是北京首位申領居住證者。本報系資料照

海峽兩岸青年交流協會（簡稱「海青會」）理事會首任執行長、北京台青鄭博宇，於12月3日因突發疾病，經全力搶救無效逝世，享年37歲。海青會發布的訃告稱，鄭博宇多年來奮戰在兩岸青年交流的領域，他的逝世，是海青會的遺憾。

海峽兩岸青年交流協會理事會4日凌晨發布訃告稱，沉痛宣告海峽兩岸青年交流協會首任執行長，傑出的台灣青年鄭博宇先生，因突發疾病，經全力搶救無效，於2023年12月3日在北京逝世，享年37 歲。

訃告指出，「多年來博宇與海青會諸多夥伴共同奮戰在兩岸青年交流的領域，貢獻了他在北京的青春年華，致力在兩岸青年交流的領域，六年來我們互相扶持發展，兩岸青年交流的各場域中博宇為我們留下了精采的回憶，他的逝世，是海青會的遺憾。」

據指出，後續一切事宜將靜待家屬到京後進行安排，同時一切從簡，「望我們的朋友博宇能盡早返台入土為安。」

鄭博宇1986年出生於台灣，曾任首鋼集團創業公社港澳台及國際事業部總經理，現任海峽兩岸青年交流協會執行長、海峽兩岸公共事務協會北京首席代表。2018年，鄭博宇成為北京首位港澳台居民居住證領證代表，領取台灣人第一張在北京的居住證，2019年成為北京「五四青年獎章」首位台籍獲得者。

鄭博宇過去曾坦言，到大陸工作初期發展並不順利，離家遠，生病時只能自己苦撐，但他放眼大陸市場發展趨勢，曾和朋友打趣稱，「就算在天橋上貼膜，我都想留下來」，後來隨大陸推動「雙創」，他獲「首鋼集團」創業公社邀請，負責港澳台事業部，協助多個台青在陸創業就業發展。在擔任海峽兩岸青年交流協會執行長期間，鄭博宇持續推進兩岸青年交流，並多次呼籲大陸對台政策應切合實際需求，勉勵赴陸台青「大陸很大，定有屬於台灣青年的一片天」。

新冠疫情期間，鄭博宇曾號召80多位在大陸各省市工作或求學的台灣青年，串聯錄製「你們安全，我們安心，兩岸攜手，並肩戰疫」，傳達對台灣親友的關心，表示衷心期待疫情盡快過去，兩岸能恢復正向交流交往。

青年 北京 創業

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