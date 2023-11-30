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拼多多市值超車 馬雲：阿里人，加油

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
阿里巴巴創辦人馬雲 。聯合報系資料照
阿里巴巴創辦人馬雲 。聯合報系資料照

大陸電商龍頭阿里巴巴市值已被另一家以平價為訴求的電商平台「拼多多」追上，阿里巴巴員工在公司內部網站發文感嘆，引來阿里巴巴創辦人馬雲回應稱，「ＡＩ電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰」，他鼓勵阿里員工：加油！

美股廿九日早盤，隨著兩家公司股價一漲一跌，拼多多市值一度正式超越阿里巴巴。

拼多多廿八日公布第三季營收達人民幣六八八點四億元，較去年同期大幅成長百分之九十三點九。財報公布後，拼多多美股股價飆升，漲幅一度超過百分之十八。當日收盤，拼多多市值來到一八四六點七億美元。

同日阿里巴巴股價則下跌百分之一點零二，市值為一九五四點五億美元，兩者僅相差不到一百零八億美元。

對此，一名阿里巴巴員工當晚在公司內部網站發文表示：「此刻難眠，也不敢想…那個看不起眼的『砍一刀』（指拼多多），快成老大哥了。本不想發出這個沒內容營養的帖子，但思緒下，還是留下這個帖子，用作備忘，也用作自己的勉勵。期望和集團兄弟一起努力貢獻點滴，超越回來」。

據環球時報報導，這則貼文引起阿里巴巴員工熱議，隨後馬雲也來留言稱：「特別好。請大家多提建設性意見和建議，特別是創新想法」。

據稱，這是馬雲近兩年首次在公司內部網站發言。面對當前市場變局，阿里巴巴於今年三月廿八日啟動成立廿四年來最大規模的組織變革，將集團進行大規模分拆，但進展似乎並不順利。

阿里巴巴股 電商 馬雲

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