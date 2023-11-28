全球一半以上的新能源汽車行駛在中國 碳排放大降

大陸電動車製造世界第一，也是全球新能源汽車保有量第一，大陸生態環境部統計，全球一半以上的新能源汽車行駛在中國。

大陸生態環境部微信公眾號消息，環境部應對氣候變化司司長夏應顯在《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）前接受中國媒體採訪時說，2022年中國碳排放強度比2005年下降超過51%，非化石能源占能源消費比重達到17.5%。截至2023年6月底，全國新能源汽車保有量達1620萬輛，全球一半以上的新能源汽車行駛在中國。

他表示，中國高度重視應對氣候變化工作，實施積極應對氣候變化國家戰略，宣佈碳達峰碳中和目標，構建完成碳達峰碳中和「1+N」政策體系，推動產業、能源、交通運輸結構調整，採取節能提高能效、建立完善市場機制、增加森林碳匯等一系列措施，應對氣候變化取得積極進展。

他說，中國積極應對氣候變化的行動，不僅促進了中國的綠色低碳發展，也為應對全球氣候變化作出了重要貢獻。